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С 1 февраля вырастут на 3% социальные выплаты. Какие именно
Фото: mymsk.online

С 1 февраля вырастут на 3% социальные выплаты. Какие именно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:08 30.01.2020

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте Правительства.

Документ предусматривает ежегодную индексацию выплат для льготных категорий граждан исходя из коэффициента, который определяется на основе потребительских цен за предыдущий год. Так, в 2020 году индексация соцвыплат составит 3%, аналогично росту потребительских за 2019 год.

Кто «попадает под повышение»:

  • пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;
  • граждане, имеющие детей;
  • инвалиды;
  • Герои социалистического труда, Герои труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой славы;
  • граждане, которым выплачивают пособия в рамках социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

С 1 февраля вырастут на 3% социальные выплаты. Какие именно

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