С 1 февраля вырастут на 3% социальные выплаты. Какие именно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте Правительства.

Документ предусматривает ежегодную индексацию выплат для льготных категорий граждан исходя из коэффициента, который определяется на основе потребительских цен за предыдущий год. Так, в 2020 году индексация соцвыплат составит 3%, аналогично росту потребительских за 2019 год.

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