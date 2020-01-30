С 1 февраля вырастут на 3% социальные выплаты. Какие именно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на
Документ предусматривает ежегодную индексацию выплат для льготных категорий граждан исходя из коэффициента, который определяется на основе потребительских цен за предыдущий год. Так, в 2020 году индексация соцвыплат составит 3%, аналогично росту потребительских за 2019 год.
Кто «попадает под повышение»:
- пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;
- граждане, имеющие детей;
- инвалиды;
- Герои социалистического труда, Герои труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой славы;
- граждане, которым выплачивают пособия в рамках социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.