С 1 февраля 2026 года на маршрутах ГУП РК «Крымтроллейбус» вводится безналичная оплата проезда

Оплатить проезд будет возможно с помощью банковской карты, платежного приложения на смартфоне, а также Транспортной карты.
Где приобрести транспортную карту?Пункты продаж Транспортной карты номиналом 300, 600 и 900 рублей на сегодняшний день расположены на территории автостанционной сети ГУП РК «Крымавтотранс». Полный список пунктов продаж:
- АС Армянск, Симферопольское шоссе, 10;
- АС Бахчисарай, Симферопольская улица, 45;
- АС Белогорск, ул. Котовского, 13;
- АС Джанкой, ул. Крымская, 30;
- АС Советский, ул. Матросова, 13;
- АС Красногвардейское, ул. Тельмана, 12;
- АС Октябрьское, ул. Карла Маркса, 45В;
- АС Евпатория, ул. Интернациональная, 124;
- АС Саки, ул. Симферопольская, 17;
- АС Черноморское, ул. Агафонова, 96;
- АС Керчь, ул. Маршала Ерёменко, 30;
- АС Ленино, ул. Привокзальная, 1;
- АС Щёлкино, 87;
- АС Красноперекопск, ул. Таврическая, 17;
- АС Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, 20;
- АС Раздольное, ул. Антона Кима, 7;
- АС Судак, ул. Гвардейская, 34;
- АС Феодосия, ул. Энгельса, 28;
- АС Кировское, ул. Фрунзе, 1
- АС Алушта, ул. Симферопольская, 1;
- АС Ялта (троллейбусная станция), ул. Московская, 57.Симферополь:
- АС «Западная», ул. Севастопольская, 243;
- АС «Восточная», ул. Самохвалова, 4;
- АС «Курортная», ул. Гагарина, 8;
- Автовокзал, ул. Киевская, 4.
Список пунктов продаж постепенно будет расширяться.
источник: пресс-служба администрации Судака
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: транспорт крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: транспорт крыма