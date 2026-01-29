Прямо сейчас:
Главная | Актуально | С 1 февраля 2026 года на маршрутах ГУП РК «Крымтроллейбус» вводится безналичная оплата проезда
Новости Республики
С 1 февраля 2026 года на маршрутах ГУП РК «Крымтроллейбус» вводится безналичная оплата проезда
фото: пресс-служба администрации Судака

С 1 февраля 2026 года на маршрутах ГУП РК «Крымтроллейбус» вводится безналичная оплата проезда

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:07 29.01.2026

Оплатить проезд будет возможно с помощью банковской карты, платежного приложения на смартфоне, а также Транспортной карты.

Где приобрести транспортную карту?Пункты продаж Транспортной карты номиналом 300, 600 и 900 рублей на сегодняшний день расположены на территории автостанционной сети ГУП РК «Крымавтотранс». Полный список пунктов продаж:

  • АС Армянск, Симферопольское шоссе, 10;
  • АС Бахчисарай, Симферопольская улица, 45;
  • АС Белогорск, ул. Котовского, 13;
  • АС Джанкой, ул. Крымская, 30;
  • АС Советский, ул. Матросова, 13;
  • АС Красногвардейское, ул. Тельмана, 12;
  • АС Октябрьское, ул. Карла Маркса, 45В;
  • АС Евпатория, ул. Интернациональная, 124;
  • АС Саки, ул. Симферопольская, 17;
  • АС Черноморское, ул. Агафонова, 96;
  • АС Керчь, ул. Маршала Ерёменко, 30;
  • АС Ленино, ул. Привокзальная, 1;
  • АС Щёлкино, 87;
  • АС Красноперекопск, ул. Таврическая, 17;
  • АС Первомайское, ул. Богдана Хмельницкого, 20;
  • АС Раздольное, ул. Антона Кима, 7;
  • АС Судак, ул. Гвардейская, 34;
  • АС Феодосия, ул. Энгельса, 28;
  • АС Кировское, ул. Фрунзе, 1
  • АС Алушта, ул. Симферопольская, 1;
  • АС Ялта (троллейбусная станция), ул. Московская, 57.Симферополь:
  • АС «Западная», ул. Севастопольская, 243;
  • АС «Восточная», ул. Самохвалова, 4;
  • АС «Курортная», ул. Гагарина, 8;
  • Автовокзал, ул. Киевская, 4.
Узнайте больше:  24 января - День Феодосея-Весняка. А сегодня время есть... эскимо

Список пунктов продаж постепенно будет расширяться.

источник: пресс-служба администрации Судака 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.