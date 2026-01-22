С 1 февраля в Крыму введут единую транспортную карту для оплаты проезда

Транспортная карта у нас начинает работать с 1 февраля. Мы ее запускаем на маршрутах «Крымтроллейбуса»… Это может не произойдет сразу на всех маршрутах, но мы будем внедрять ее по 30-50 транспортные единиц еженедельно, – сказал глава ведомства.

По словам Козловского, проезд можно будет оплатить как транспортной, так и любой банковской картой. Транспортную карту можно будет приобрести на всех автостанциях республики, в отделениях «Почты Крыма», а также в торговых объектах. Предусмотрена возможность дистанционного пополнения транспортной карты с банковских счетов.

После того как «Крымтроллейбус» полностью перейдет на оплату проезда через валидаторы, аналогичный переход должны будут произвести и частные перевозчики, отметил министр транспорта.

К лету весь общественный транспорт Крыма должен окончательно уйти от оплаты поездок наличными деньгами, подчеркнул Козловский.

Наша задача – до лета зайти в сезон полностью с транспортными картами для всех видов подвижного состава, как для республиканских, так и для частных перевозчиков. Наличные полностью уберут, — подчеркнул Козловский.

