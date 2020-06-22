С 1 июля из Евпатории в Севастополь пойдут новые электропоезда

С 1 июля на маршрут Севастополь – Евпатория выйдут новые комфортабельные электропоезда серии ЭП2Д, которые должны были встать в «строй» в апреле.

Поезда будут выполнять ежедневно два рейса туда и обратно по экспресс-маршруту из Севастополя в Евпаторию с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Время в пути до конечной станции составит 2 часа 40 минут. Стоимость проезда — около 250 рублей. Все вагоны оборудованы системами микроклимата, — сообщили в пресс-службе оператора пригородных перевозок в Крыму «Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК).

Билеты на электричку можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн — на сайте перевозчика ug-ppk.ru и в мобильном приложении «В путь-билеты на электрички».