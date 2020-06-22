Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | С 1 июля из Евпатории в Севастополь пойдут новые электропоезда

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С 1 июля из Евпатории в Севастополь пойдут новые электропоезда
фото: пресс-служба ЮППК

С 1 июля из Евпатории в Севастополь пойдут новые электропоезда

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:08 22.06.2020

С 1 июля на маршрут Севастополь – Евпатория выйдут новые комфортабельные электропоезда серии ЭП2Д, которые должны были встать в «строй» в апреле.

Поезда будут выполнять ежедневно два рейса туда и обратно по экспресс-маршруту из Севастополя в Евпаторию с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Время в пути до конечной станции составит 2 часа 40 минут. Стоимость проезда — около 250 рублей. Все вагоны оборудованы системами микроклимата, — сообщили в пресс-службе оператора пригородных перевозок в Крыму «Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК).

Билеты на электричку можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн — на сайте перевозчика ug-ppk.ru и в мобильном приложении «В путь-билеты на электрички».

С 1 июля из Евпатории в Севастополь пойдут новые электропоезда

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.