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С 1 июля в Крыму беременные женщины и неполные семьи получат новые выплаты
Фото: TerriC, pixabay.com

С 1 июля в Крыму беременные женщины и неполные семьи получат новые выплаты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:42 01.07.2021

На «Прямой линии», которая состоялась в среду, Президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство приготовило средства на новые выплаты родителям-одиночкам и беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня, 1 июля, Пенсионный фонд РФ в Крыму начал прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Новые выплаты будут предоставляться:

— маме или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 17 лет;

— женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.

В Крыму выплата семьям с одним родителем составит 5 856,5 рублей в месяц на каждого ребенка, беременной женщине – 5 876,5 рублей. Размер определяется законом и составляет 50% от прожиточного минимума в регионе: ребенка – 11 713 рублей, трудоспособного — 11 753 рубля.

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума в регионе. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Поправки в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» внесли после послания Президента к Федеральному собранию 21 апреля.

По информации Центра управления регионом РК.

С 1 июля в Крыму беременные женщины и неполные семьи получат новые выплаты

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