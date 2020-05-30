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С 1 июня Симферополь и Феодосию свяжут электрички
Фото: ЮППК

С 1 июня Симферополь и Феодосию свяжут электрички

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:15 30.05.2020

С 1 июня между из Симферополя в Феодосию можно будет попасть на электропоезде. О запуске нового маршрута электричек сообщила пресс-служба Южной Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

Электропоезда будут выполнять ежедневно три рейса туда и обратно с остановками на станциях Остряково, Джанкой, Владиславовка и других. Время в пути составит около четырех часов, а стоимость билета будет в пределах 300 рублей.

Также 1 июня начнет курсировать электричка между Соленым Озером и Евпаторией – это регулярный маршрут в летний период. Время в пути до конечной станции составит около трех часов, а стоимость проезда составит 238 рублей. Пока в графике движения предусмотрен один рейс туда и обратно.

С 1 июня Симферополь и Феодосию свяжут электрички

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