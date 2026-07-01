С 1 июля в Севастополе действует особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим устанавливает запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Запрещается:

Владельцам домов и садоводам в этот период необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Проезды улиц, ведущих к садовым участкам, должны всегда оставаться свободными для проезда.

Особое внимание уделяется осторожному обращению с огнем. Рекомендуется напоминать детям, что игры с огнем опасны для жизни и здоровья, а также пресекать случаи использования открытого огня и разведения костров на открытых территориях, в садоводческих товариществах и в лесу.

Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя напоминает: при пожаре или обнаружении открытого огня необходимо немедленно вызывать пожарных по телефону 112.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя