С 1 июля в Севастополе действует особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим устанавливает запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Запрещается:
- разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия вне специально отведенных и оборудованных для этого мест (в лесах, на территориях частных домовладений и садовых товариществ);
- устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом на дачных участках.
Владельцам домов и садоводам в этот период необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Проезды улиц, ведущих к садовым участкам, должны всегда оставаться свободными для проезда.
Особое внимание уделяется осторожному обращению с огнем. Рекомендуется напоминать детям, что игры с огнем опасны для жизни и здоровья, а также пресекать случаи использования открытого огня и разведения костров на открытых территориях, в садоводческих товариществах и в лесу.
Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя напоминает: при пожаре или обнаружении открытого огня необходимо немедленно вызывать пожарных по телефону 112.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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