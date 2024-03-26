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С 1 июня на все лето в Большой Ялте остановятся все стройки. Ну, не совсем все, но остановятся
Фото: Telegram-канал Я.Павленко, https://t.me/c/2086042857/6433

С 1 июня на все лето в Большой Ялте остановятся все стройки. Ну, не совсем все, но остановятся

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:59 26.03.2024

С 1 июня и до 30 сентября в Ялте традиционно остановим строительные работы, пообещала в своем Telegram-канале глава администрации курортного города Янина Павленко.

Соответствующее постановление мною уже подписано. Прошу тех, кто сегодня реконструирует, ремонтирует и строит на территории муниципалитета, по необходимости ускориться, если нужно – законсервировать объекты. На это есть чуть больше 2 месяцев. Но с лета – стоп, — отметила Павленко.

Впрочем, остановятся на лето не все стройки. Есть исключения.

Есть ряд исключений – запрет не касается аварийно-восстановительных работ, тех, что реализуются за счет федерального, республиканского, муниципального бюджетов и отделки помещений. Также — объектов ИЖС выше трассы «Симферополь-Ялта-Севастополь». По согласованию с нами в сезон смогут продолжить работу участники СЭЗ и инвестсоглашений, специализированные застройщики, которые работают по 214-ФЗ, те, кто строят детские оздоровительные комплексы, проводят земляные работы и прокладывают коммуникации, — уточнила глава ялтинской администрации.

Ознакомиться с Постановлением можно ЗДЕСЬ.

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