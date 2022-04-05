С 1 июня стартует программа молодежного и студенческого туризма. Севастополь участвует

По поручению Президента Владимира Путина Правительство России продолжает работу по повышению доступности поездок внутри страны для студентов. С 1 июня стартует программа молодежного и студенческого туризма, в рамках которой молодые люди смогут путешествовать по доступным ценам, останавливаясь в кампусах и общежитиях вузов.

Программа молодежного и студенческого туризма, которая будет запущена 1 июня – один из актуальных способов продвижения научно-популярного, профориентационного и культурно-познавательного отдыха. Подобный вид туризма может сыграть определяющую роль в развитии молодых людей. Уверена, данная доступная программа будет востребована и принесет новые, незабываемые впечатления молодым людям, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления туризма города Севастополя Ларису Остапенко.

Участвовать в программе могут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности, а также школьники ― победители всероссийского конкурса «Большая перемена». Также путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма смогут трудоустроенные граждане в возрасте до 35 лет, финалисты, активисты и участники конкурсов платформы АНО «Россия ― страна возможностей».

Программой предусмотрены как групповая поездка в качестве поощрения от вуза, так и индивидуальное путешествие в любой из федеральных округов России. Участие принимают высшие учебные заведения из 98 городов от Владивостока до Калининграда, в том числе Севастопольский государственный университет.

В этом году Севастопольский госуниверситет стал полным участником программы молодежного и студенческого туризма. Это предполагает, что мы будем рекомендовать и отправлять наших ребят поучаствовать в этой программе, посмотреть другие вузы, другие регионы, и с большим удовольствием примем на нашей площадке студентов из других регионов. У нас есть на берегу моря студенческий спортивно-оздоровительный лагерь «Горизонт», где мы выделили 50 мест для реализации программы. Студенты из других городов могут забронировать их через сайт студтуризм.рф в свободные даты, приехать и насладиться не только красотами Севастополя и теплым морем, но и хорошими экскурсиями, которые мы поможем организовать: это исторический, познавательный туризм, экскурсии в университет, возможно, если соберутся группы по тематике, то и научно-практические полевые школы и исследования. Поэтому всех к нам приглашаем, — отмечает проректор по стратегическим коммуникациям СевГУ Иван Кусов.

Участникам программы на выбор предоставляется три варианта направлений:

научно-популярный туризм ― поездки с целью профессионального развития, стажировок на производствах, участия в научных мероприятиях, написания научных работ;

профориентационный туризм ― поездки для краткосрочного погружения в интересующие специальности, смены направления обучения, специализации, получения новых навыков и компетенций;

культурно-познавательный и рекреационный туризм ― поездки с целью культурного и личностного развития.

По предварительным расчетам, программой воспользуются более 10 тысяч молодых людей. Для них разработано свыше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и различных культурно-познавательных программ. Отправиться в путешествие можно будет и летом, и во время учебного года.

Вся актуальная информация по направлениям путешествий и местам размещения будет доступна на специальной цифровой платформе студтуризм.рф. Там же пользователи смогут забронировать места в общежитиях и выбрать подходящее тематическое предложение.

Напомним, актуальная и достоверная информация о повышении доступности путешествий внутри страны для студентов, а также о других сферах ежедневно появляется на сайте объясняем.рф. Задать вопрос о наличии медикаментов или поставках препаратов можно и в специальный чат-бот. Ответ поступит от профильной организации – вся информация является официальной и проверенной.

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