С 1 июня упростится оформление домов и дачных участков. Возможно…

Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил с инициативой приблизить час, когда начнут действовать расширенные правила «дачной амнистии». Например, граждане смогут в упрощенном порядке оформить свои дома, в которых давно проживают. Напомним, «дачная амнистия» действует с 2006 года. Изначально, отмечает «Российская газета» , предполагался ограниченный срок ее действия. Но с тех пор она неоднократно продлевалась. За 15 лет ею воспользовались 14 миллионов граждан.

С 1 сентября должен был вступить в силу закон, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2031 года. Однако, скорее всего, ждать осени не придется, закон начнет действовать раньше. «Принимая во внимание текущую непростую экономическую ситуацию в стране, мы также предлагаем пересмотреть сроки вступления в силу закона о «дачной амнистии», его применение существенно снизит административные препятствия и упростит процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки, — сообщил корреспонденту «РГ» Павел Крашенинников. — Срок вступления предлагается изменить на 1 июня 2022 года.

То есть гражданам останется ждать чуть меньше месяца. Как рассказывают эксперты, практика выявила целый ряд проблем, и не все из них были урегулированы законодательством. Поэтому было решено расширить правила «дачной амнистии», чтобы упростить людям жизнь.

Например, дополнительно будут защищены права наследников в рамках «дачной амнистии». Также должны быть устранены препятствия при легализации построенных жилых домов на участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы. А без оформления прав на землю такие граждане лишены и возможности оформить права на жилые дома.

В такую трудную юридическую ситуацию попали в том числе многие жители бывших рабочих поселков. В советское время такие поселения нередко возникали вокруг новых фабрик и заводов.

Со временем их преобразовывали в самостоятельные населенные пункты либо они поглощались историческими поселениями. Жители рабочих поселков имели прописку, к их домам подводили коммунальные сети. При этом у граждан зачастую отсутствовали на руках необходимые документы как на сами дома, так и на участки под ними. При том, что в таких домах десятилетиями проживает уже не одно поколение граждан.

Для решения этой проблемы законопроектом вводится механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены. Вступающие в силу нормы касаются жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года. При этом такие дома должны быть расположены в границах населенного пункта на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо будет подать лишь одно заявление в орган местного самоуправления с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом.

Еще одна важная новация из вступаюшего в силу закона. Упрощенным механизмом оформления в собственность земельного участка и расположенного на нем жилого дома, построенного до мая 1998 года, смогут воспользоваться и наследники предыдущих владельцев.

Также закон о «дачной амнистии» предлагает принадлежащие гражданам права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками признавать правом собственности в силу закона. Причем независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли. Это касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года, т.е. до вступления в силу Земельного кодекса РФ.

Напомним также, что в прошлом году начала действовать еще и так называемая «гаражная амнистия». По своей сути она является продолжением «дачной амнистии», только касается гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года.

В большинстве случаев это гаражи еще советского периода, которые существуют полуофициально. По всей стране таких огромное количество. Владельцы до недавних пор не могли оформить их в законном порядке, чтобы свободно распоряжаться и защищать свои права. Пока гараж не оформлен, его нельзя официально продать, передать по наследству или отстоять права на него при строительстве на данной территории. Как объяснил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законом предусмотрен механизм упрощенного бесплатного оформления прав на гаражи, находящиеся в фактическом пользовании граждан и возведенные до 30.12.2004 года, и одновременно на землю под гаражами, находящуюся в государственной или муниципальной собственности. Дело в том, что Градостроительным кодексом РФ, принятым в конце 2004 года, были установлены новые правила застройки и возведения объектов капитального строительства, под которые старые гаражи не подпадали.

Упрощенный порядок оформления прав распространяется на индивидуальные капитальные гаражи, а также на гаражи в гаражных или гаражно-строительных кооперативах, причем не только капитальные, но и металлические «сваренные» гаражи. При этом речь не идет о «ракушках».

В свою очередь, в Росреестре подчеркнули, что закон действует до 1 сентября 2026 года, поэтому не стоит откладывать оформление гаража в долгий ящик. В течение данного времени гражданин, использующий такой гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором он расположен. В ведомстве выпустили специальную методичку для тех, кому необходимо оформить гараж. Документ можно прочитать на сайте «РГ».

«Образование земельных участков, занятых гаражами, должно быть предусмотрено проектом межевания территории. Если документ отсутствует и нет возможности проведения комплексных кадастровых работ, образование земельных участков может быть обеспечено путем выполнения обычных кадастровых работ на основании утвержденной схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории», поясняют в ведомстве.

В собственность можно оформить сколько угодно гаражей: ограничений по числу гаражей в пользовании гражданина законами не установлено.

Источник: «Российская газета «

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