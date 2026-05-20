С 1 июня в Крыму 400 оздоровительных лагерей откроются для детей

Вся сеть учреждений обеспечит отдых, оздоровление и досуг детей, а также санаторно-курортное лечение. В этом году программы воспитательной работы будут очень разнообразны, – рассказала министр.

Она отметила, что в летних лагерях организованы профильные смены для талантливых детей, детей, имеющих проблемы со здоровьем, а также ребят, которые состоят на учете.

По словам Валентины Лаврик, сейчас сформирован состав сотрудников, проводятся медосмотры, идет процесс обучения вожатых.

Примерно 12,5 тысяч специалистов будут обеспечивать летнюю оздоровительную кампанию, – уточнила глава ведомства.

Вместе с тем, в этом году на базе детских лагерей установят шесть дополнительных модульных корпусов. Одна такая конструкция рассчитана на 50 детей. За всю летнюю кампанию 2026 года благодаря комфортабельным корпусам пройти оздоровление смогут еще 2 500 ребят.