Начался переход на электронные трудовые книжки

Кабинет министров одобрил законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 1 января 2020 года. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, уход от бумажного формата даст возможность сэкономить сотни миллионов рублей. Председатель правления ПФР Антон Дроздов также подчеркнул, что желающие сохранить документ в традиционном виде смогут это сделать без проблем.

Изменение, отмечает Московский Комсомолец , коснется 8,5 млн работодателей и 60 млн сотрудников. По словам экспертов, классическая трудовая книжка — мягко говоря, несовременный способ ведения учета рабочего стажа, от которого давно отказались развитые страны.

Само формирование электронных трудовых книжек россиян должно начаться с 2020 года. Со следующего года будет осуществлен переход на возможность учета сведений о трудовой деятельности в электронном виде. При этом власти исходят из того, что не надо будет создавать никаких новых ресурсов и нести новых затрат.

Подчеркнем, что правительство предусмотрело сохранение возможности ведения этого документа в бумажном формате для всех желающих. Бумажные трудовые книжки сохранят для тех работников, кто не напишет до конца 2020 года заявление о переходе на электронный вид. Однако у тех, кто впервые устроится на работу с 2021 года, все сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде. С 2020 года все сведения будут предоставляться работодателем в Пенсионный фонд (ПФР) в новом формате, на их основе будут формироваться электронные трудовые книжки.

С нового года — новая книжка

Действительно, одно из главных преимуществ нововведения для работодателей — это избавление от трудозатрат, экономия средств на ведение и хранение кипы бумаг. Ведь на сегодняшний день около 60 млн россиян имеют трудовые книжки. Их приходится заполнять, обновлять, вести. Соответственно, нанимать грамотных кадровиков, ответственных за учет трудового стажа и корректное заполнение документов, так как новые записи вносятся исключительно вручную. Необходимо также выделение помещений для хранения бумажных «трудовых», желательно с сейфами и другими элементами защиты. Все это требует серьезных финансовых вложений от работодателей. Переход на электронный формат ведения учета трудового стажа данные издержки постепенно сводит на нет. Конечно, потратиться на новое программное обеспечение и оцифровку данных придется, но, по мнению аналитиков, такие затраты будут разовыми и окупятся за счет дальнейшей экономии, так как деньги на поддержание бумажного оборота больше не понадобятся.

Кроме того, появляются огромные возможности для статистики, анализа, сортировки, оперативного учета данных по работникам с использованием программных средств — причем не только в рамках организаций, но и, например, по отраслям, регионам, рынку труда в целом, отмечает главный аналитик «ЦАФТ» Антон Быков.

Здесь тоже огромный пласт экономии на исследованиях, на более точной настройке управленческих решений, проведении кадровых и социальных мероприятий, — рассказывает эксперт. — Облегчается, ускоряется и удешевляется также и документооборот. Например, при переходе на другую работу, предоставлении информации в социальные службы или банки не потребуется «живая» передача бумажных книжек, заверенных копий.

По словам председателя правления ПФР Антона Дроздова, во-первых, классические «трудовые» — это, как минимум, неудобно и для работодателя, и для сотрудника.

Потеряешь книжку — придется всю информацию восстанавливать. Для многих это становится большой проблемой, — говорит он. — Во-вторых, человеческий фактор — неправильно внесенные записи работниками кадровых служб. Такое часто бывало в 90-х, да и сейчас иногда происходит. В-третьих, бумажный носитель легче подделать. Мошенники этим тоже пользуются. В цифровом формате работать будет проще и дешевле. Это всем выгодно: гражданам, бизнесу и государству.

Особенности и сроки перехода на электронные трудовые книжки:

■ С 2020 года начнется формирование электронных трудовых книжек.

■ Трудовой стаж молодых людей, устроившихся на свою первую работу в 2021 году и далее, будет вестись только в электронном виде.

■ В течение 2020 года все работающие должны подать заявление работодателю о переходе на электронную трудовую книжку или сохранении бумажной.

■ Тем гражданам, которые отдадут предпочтение электронной трудовой книжке, на руки выдадут бумажную, а сведения об их трудовой деятельности будут формироваться только в электронном формате.

Источник: ПФР.

Электронный эксперимент

Привычные всем трудовые книжки — это рудимент, оставшийся от советских времен, и никакой практической ценности сегодня они не имеют, убежден аналитик «Открытия Брокер» Тимур Нигматуллин.

По сути, это лишь один из бюрократических инструментов и способов давления на сотрудников. Если работника увольняют по статье Трудового кодекса, в его книжку можно внести соответствующую запись, — поясняет эксперт.

Выходит, сотрудник будет бояться того, что ему могут «испортить» трудовую книжку, и только из-за страха, а не из-за любви к своему делу, будет качественнее исполнять свои должностные обязанности. По мнению аналитика, это больше похоже на способ манипуляции.

В большинстве развитых стран ничего подобного нет. Все работают по договорам. Бумажная трудовая книжка — «дикий» способ ведения учета рабочего стажа, что-то из разряда покупки еды по талонам, — говорит Нигматуллин.

Новый формат документа сохранит практически весь перечень сведений, которые учитываются в «бумаге». В электронном профайле будут указаны данные о наименовании организации и период работы в ней, должность сотрудника и уровень его квалификации. В обновленной «трудовой» также отразят даты приема на место службы, увольнения или перехода на новую должность.

Эксперты отмечают, что плюсы от перехода на электронный формат получат не только работодатели, которые сократят издержки, но и сами сотрудники. Им больше не придется обращаться в отдел кадров за выпиской из трудовой книжки и ждать три дня. При оформлении кредита, заграничного паспорта, субсидии или для совершения любой другой операции работнику будет достаточно зайти в личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Интересующие данные можно отправить по электронной почте в нужную организацию или на свой адрес, чтобы распечатать выписку.

Правда, у нововведения есть один серьезный риск: многие россияне опасаются утечки персональных данных в Интернет. В ПФР подчеркивают, что уровень защищенности их информационных систем практически исключает риски потери данных, а также сбоев в работе системы и хакерских атак, с целью уничтожения или изменения информации.

Первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко отметил, что трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений данный законопроект поддерживает. Эта поддержка в полной мере касается и работодателей, и профсоюзов.

Работодатель обязан будет передавать сведения о трудовом пути сотрудника, обо всем, что касается изменений в работе человека, в Пенсионный фонд РФ. Люди смогут это контролировать через личный кабинет в системе Пенсионного фонда, — разъяснил парламентарий.

Если говорить о международном опыте, то практически все европейские страны отказались от использования бумажных «трудовых» еще в конце XX века. В настоящее время все данные хранятся на защищенных информационных серверах, а также в базах данных пенсионных фондов. Например, в Словении трудовые книжки были обязательными до 2009 года и их заменили базой данных пенсионного фонда. Еще один пример — Испания. Там действует электронная система Vida laboral (трудовая жизнь), там фиксируются все приемы и увольнения сотрудников, состояние их налоговых отчислений.

Теперь лучшим мировым образцам в данной сфере будет следовать и наша страна.