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С 1 мая набережные Феодосии закроют для посещения
фото: пресс-служба администрации Феодосии

С 1 мая набережные Феодосии закроют для посещения

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:32 30.04.2020

По решению оперативного штаба С 1 мая и до особого распоряжения набережные Феодосии будут закрыты по решению оперативного штаба. Дорогу желающим прогуляться преградят фан-барьеры с надписями о запрете прохода. Со 2 мая также будет закрыт проход и на другие набережные в городском округе Феодосии.

Администрация города Феодосии обращает внимание, что эта мера принята для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в округе. Также напоминаем, что режим действия самоизоляции продлен до 11 мая включительно. Лицам из группы риска по возрасту и имеющимся хроническим заболеваниям запрещено покидать жилые помещения. Исключением может служить лишь прямая угроза жизни и здоровью человека. Остальные граждане могут выходить из дома для похода в ближайший магазин или аптеку, для выгула собак, для оказания помощи своим престарелым родственникам. Если вы посещаете общественные места с массовым скоплением людей, не забывайте соблюдать масочный режим. Также напоминаем о важности соблюдения социального дистанцирования и правил гигиены, — отмечают в пресс-службе администрации Феодосии.

 

С 1 мая набережные Феодосии закроют для посещения

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