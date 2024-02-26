С 1 марта — индексация пенсий: кому повысят размер выплат, а главное, насколько

С начала 2024 года вступил в силу закон об индексации пенсий и пособий, ежегодно выплачиваемых россиянам. Пенсионные выплаты некоторых россиян вырастут на 7,5%. Подробный расклад: что, кому и сколько – в материале РИА «Новости».

Индексация пенсий неработающим пенсионерам с 1 марта 2024.

Каждый год в России проводят индексацию денежных выплат в соответствии с прогнозируемым ростом цен на продукты, а также непродовольственные товары и услуги, которыми пользуются россияне, причем проводится она в несколько этапов.

В ноябре 2023 года Президент России Владимир Путин одобрил закон об индексации пенсионных выплат неработающим пенсионерам на 7,5% (ФЗ № 540 от 27.11.2023). Согласно ему, в 2024 году сумма страховой части пенсии неработающих граждан увеличится на 1572 рубля. После перерасчета средний размер выплат неработающим пенсионерам составит 22 605 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль — до 23 449 рублей.

Также с 1 января на 7,5% выросла фиксированная надбавка к страховой пенсии — с 7567,3 до 8134,9 рубля.

Пенсионные выплаты в 2024 году увеличат более чем для 32,6 млн неработающих пожилых граждан, в том числе военных пенсионеров, получающих как выплаты по государственному пенсионному обеспечению, так и страховую пенсию по старости. Перерасчет выплат производится автоматически, поэтому обращаться в Социальный фонд России (СФР) не нужно.

Повышение пенсии россиянам старше 80 лет и инвалидам I группы.

Когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия увеличивается за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой части пенсии. Эта выплата не зависит от страховых взносов, стажа работы и количества пенсионных баллов.

В марте 2024 года россиянам, которым в феврале исполнилось 80 лет, начислят двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — 16 269,76 рубля. Надбавка за возраст устанавливается гражданам в месяц исполнения 80 лет, а получать ее можно со следующего месяца. Выплату произведут на пенсионный счет автоматически.

Такую же доплату могут получить инвалиды I группы. Им полагается повышенная в два раза фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности. Стоит учитывать, что если пенсионер является инвалидом I группы в возрасте старше 80 лет, то прибавку он сможет получать только по одному критерию — за возраст или по инвалидности.

К инвалидам I группы причисляются люди, полностью утратившие способность работать. Это инвалиды с детства или люди с врожденными заболеваниями, а также те, кто получил серьезную травму, утратив трудоспособность и возможность самостоятельно позаботиться о себе. Это могут быть люди, перенесшие ампутацию обеих ног или рук, а также граждане, утратившие по какой-либо причине зрение или слух.

С 2022 года пенсия по инвалидности назначается автоматически — по результатам медико-социальной экспертизы (МСЭ). Если статус инвалида официально подтвержден, то никаких документов предоставлять не нужно. Сотрудники бюро МСЭ сами передадут сведения в Социальный фонд (СФР) и внесут их в Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ). Пенсионные выплаты назначат в течение пяти рабочих дней с момента поступления в СФР сведений о признании гражданина инвалидом.

График индексации пенсий в 2024 году.

С 1 апреля СФР проиндексирует размер социальных пенсий. Выплаты повысят соразмерно уровню инфляции — на 7,5%. Это коснется более 3,4 млн получателей социальных пенсий в стране. Средний размер социальной пенсии обычно ниже страховой, поэтому в 2024 году он составит примерно 13 455 рублей.

Социальную пенсию могут получать те люди, которые не имеют возможности обеспечивать себя самостоятельно. Она назначается по инвалидности, по потере кормильца или по старости, если гражданин не наработал достаточный стаж и количество пенсионных баллов для получения страховых выплат.

В апреле пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличат на 1392 и 1403 рубля соответственно. Социальные выплаты для этих категорий составят 19 948 и 20 110 рублей.

Размер пенсии инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву, вырастет на 1269 рублей и составит 18 236 рублей. Выплаты по потере кормильца для семей таких военных возрастут до 15 999 рублей.

Величина социальной пенсии может быть разной, но всегда не ниже уровня прожиточного минимума. В 2024 году его размер по стране для пенсионеров составляет 13 290 рублей. Сумма социальной выплаты зависит от субъекта проживания пенсионера, в которых власти могут устанавливать повышающие пенсию региональные коэффициенты, и его социальной категории. Если размер пенсии оказывается ниже установленного прожиточного минимума, начисляется доплата.

Также с 1 апреля повысят государственные пенсии. Прибавку смогут получить почти 700 тыс. пенсионеров, в числе которых:

— участники Великой Отечественной войны;

— граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»;

— россияне, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, а также члены их семей;

— летчики, космонавты и военные, проходивших службу по призыву.

Средний размер выплат для пенсионеров, получивших инвалидность из-за военной травмы, вырастет на 1345 рублей, а для участников ВОВ — на 1423 рубля. Кроме того, на 1767 рублей увеличится сумма выплаты, положенной за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной. Размер государственного поощрения достигнет 25 322 рублей.

Следующее повышение запланировано в летний сезон. 1 августа 2024 года произойдет перерасчет стоимости пенсионного балла — с 123,8 до 133,05 рубля. Кроме того, работающим пенсионерам начислят по три пенсионных балла. Чем больше баллов накопит работающий пенсионер, тем выше будет сумма выплат впоследствии.

Заключительную индексацию пенсий в 2024 году проведут для военных. С 1 октября размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85% и составит 89,32%. Соответственно, величина военных пенсий более 2,7 млн россиян вырастет на 4,5%. Повышение произведут для военных пенсионеров, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, а также для приравненных к ним по статусу лиц. Это касается бывших сотрудников МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых ведомств. В Госдуме отметили, что такой процент повышения обусловлен пропуском индексации денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войсках Национальной гвардии и прочих структур.

СФР напоминает, что в 2024 году мужчины выходят на пенсию по общим основаниям в 63 года. Однако те, у кого трудовой стаж составляет от 42 лет, могут уйти на отдых на два года раньше — в 61 год. Для получения страховой пенсии теперь необходимо минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.