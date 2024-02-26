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С 1 марта — индексация пенсий: кому повысят размер выплат, а главное, насколько
Фото: "Российская газета"

С 1 марта — индексация пенсий: кому повысят размер выплат, а главное, насколько

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:44 26.02.2024

С начала 2024 года вступил в силу закон об индексации пенсий и пособий, ежегодно выплачиваемых россиянам. Пенсионные выплаты некоторых россиян вырастут на 7,5%. Подробный расклад: что, кому и сколько – в материале РИА «Новости».

Индексация пенсий неработающим пенсионерам с 1 марта 2024.

Каждый год в России проводят индексацию денежных выплат в соответствии с прогнозируемым ростом цен на продукты, а также непродовольственные товары и услуги, которыми пользуются россияне, причем проводится она в несколько этапов.

В ноябре 2023 года Президент России Владимир Путин одобрил закон об индексации пенсионных выплат неработающим пенсионерам на 7,5% (ФЗ № 540 от 27.11.2023). Согласно ему, в 2024 году сумма страховой части пенсии неработающих граждан увеличится на 1572 рубля. После перерасчета средний размер выплат неработающим пенсионерам составит 22 605 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль — до 23 449 рублей.

Также с 1 января на 7,5% выросла фиксированная надбавка к страховой пенсии — с 7567,3 до 8134,9 рубля.

Пенсионные выплаты в 2024 году увеличат более чем для 32,6 млн неработающих пожилых граждан, в том числе военных пенсионеров, получающих как выплаты по государственному пенсионному обеспечению, так и страховую пенсию по старости. Перерасчет выплат производится автоматически, поэтому обращаться в Социальный фонд России (СФР) не нужно.

Повышение пенсии россиянам старше 80 лет и инвалидам I группы.

Когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия увеличивается за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой части пенсии. Эта выплата не зависит от страховых взносов, стажа работы и количества пенсионных баллов.

В марте 2024 года россиянам, которым в феврале исполнилось 80 лет, начислят двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — 16 269,76 рубля. Надбавка за возраст устанавливается гражданам в месяц исполнения 80 лет, а получать ее можно со следующего месяца. Выплату произведут на пенсионный счет автоматически.

Такую же доплату могут получить инвалиды I группы. Им полагается повышенная в два раза фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности. Стоит учитывать, что если пенсионер является инвалидом I группы в возрасте старше 80 лет, то прибавку он сможет получать только по одному критерию — за возраст или по инвалидности.

К инвалидам I группы причисляются люди, полностью утратившие способность работать. Это инвалиды с детства или люди с врожденными заболеваниями, а также те, кто получил серьезную травму, утратив трудоспособность и возможность самостоятельно позаботиться о себе. Это могут быть люди, перенесшие ампутацию обеих ног или рук, а также граждане, утратившие по какой-либо причине зрение или слух.

С 2022 года пенсия по инвалидности назначается автоматически — по результатам медико-социальной экспертизы (МСЭ). Если статус инвалида официально подтвержден, то никаких документов предоставлять не нужно. Сотрудники бюро МСЭ сами передадут сведения в Социальный фонд (СФР) и внесут их в Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ). Пенсионные выплаты назначат в течение пяти рабочих дней с момента поступления в СФР сведений о признании гражданина инвалидом.

График индексации пенсий в 2024 году.

С 1 апреля СФР проиндексирует размер социальных пенсий. Выплаты повысят соразмерно уровню инфляции — на 7,5%. Это коснется более 3,4 млн получателей социальных пенсий в стране. Средний размер социальной пенсии обычно ниже страховой, поэтому в 2024 году он составит примерно 13 455 рублей.

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Социальную пенсию могут получать те люди, которые не имеют возможности обеспечивать себя самостоятельно. Она назначается по инвалидности, по потере кормильца или по старости, если гражданин не наработал достаточный стаж и количество пенсионных баллов для получения страховых выплат.

В апреле пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличат на 1392 и 1403 рубля соответственно. Социальные выплаты для этих категорий составят 19 948 и 20 110 рублей.

Размер пенсии инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву, вырастет на 1269 рублей и составит 18 236 рублей. Выплаты по потере кормильца для семей таких военных возрастут до 15 999 рублей.

Величина социальной пенсии может быть разной, но всегда не ниже уровня прожиточного минимума. В 2024 году его размер по стране для пенсионеров составляет 13 290 рублей. Сумма социальной выплаты зависит от субъекта проживания пенсионера, в которых власти могут устанавливать повышающие пенсию региональные коэффициенты, и его социальной категории. Если размер пенсии оказывается ниже установленного прожиточного минимума, начисляется доплата.

Также с 1 апреля повысят государственные пенсии. Прибавку смогут получить почти 700 тыс. пенсионеров, в числе которых:

— участники Великой Отечественной войны;

— граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»;

— россияне, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, а также члены их семей;

— летчики, космонавты и военные, проходивших службу по призыву.

Средний размер выплат для пенсионеров, получивших инвалидность из-за военной травмы, вырастет на 1345 рублей, а для участников ВОВ — на 1423 рубля. Кроме того, на 1767 рублей увеличится сумма выплаты, положенной за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной. Размер государственного поощрения достигнет 25 322 рублей.

Следующее повышение запланировано в летний сезон. 1 августа 2024 года произойдет перерасчет стоимости пенсионного балла — с 123,8 до 133,05 рубля. Кроме того, работающим пенсионерам начислят по три пенсионных балла. Чем больше баллов накопит работающий пенсионер, тем выше будет сумма выплат впоследствии.

Заключительную индексацию пенсий в 2024 году проведут для военных. С 1 октября размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85% и составит 89,32%. Соответственно, величина военных пенсий более 2,7 млн россиян вырастет на 4,5%. Повышение произведут для военных пенсионеров, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, а также для приравненных к ним по статусу лиц. Это касается бывших сотрудников МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых ведомств. В Госдуме отметили, что такой процент повышения обусловлен пропуском индексации денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войсках Национальной гвардии и прочих структур.

СФР напоминает, что в 2024 году мужчины выходят на пенсию по общим основаниям в 63 года. Однако те, у кого трудовой стаж составляет от 42 лет, могут уйти на отдых на два года раньше — в 61 год. Для получения страховой пенсии теперь необходимо минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

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