С 1 марта Центробанк намерен смягчить регулирование наименее рискованной ипотеки

В Банке России уточнили, что надбавки к коэффициентам риска будут снижены по кредитам, выданным заёмщикам с показателем долговой нагрузки ниже 70%. Центробанк пошёл на этот шаг, поскольку видит ослабление дисбалансов на жилищном рынке.

Для более рискованных сегментов жилищного кредитования надбавки регулятора остаются неизменными. При этом с 1 июля 2025 года Центробанк начнёт использовать инструмент макропруденциальных лимитов, позволяющий дополнительно ограничить выдачу рискованной ипотеки. В ЦБ добавили, что значения надбавок могут быть пересмотрены.

Снижение надбавок к коэффициентам риска не приведёт к серьёзному замедлению накопления макропруденциального буфера капитала по ипотеке, уверены в Банке России. В ЦБ считают, что при реализации рискового сценария буфер в размере 2% позволит покрыть потери по ипотечным кредитам.

Надбавки к коэффициентам рискам — это требования, которые Центробанк устанавливает для банков, выдающих ипотеку. ЦБ определяет коэффициент риска кредита исходя из размера первоначального взноса и показателя долговой нагрузки. Надбавки повышают эти коэффициенты, в результате банкам требуется больше капитала для выдачи кредитов заёмщикам, которых ЦБ отнёс к категории рискованных. При высоких надбавках банкам невыгодно выдавать кредиты неплатёжеспособным заёмщикам.

источник: ЦИАН