Прямо сейчас:
Главная | Актуально | С 1 марта Центробанк намерен смягчить регулирование наименее рискованной ипотеки
Новости Республики
С 1 марта Центробанк намерен смягчить регулирование наименее рискованной ипотеки
фото: shutterstock_1588829410-2

С 1 марта Центробанк намерен смягчить регулирование наименее рискованной ипотеки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:08 17.02.2025

С 1 марта 2025 года Банк России уменьшит надбавки к коэффициентам риска по некоторым видам ипотечного кредитования, сообщается на сайте регулятора. Будут снижены надбавки для жилищных кредитов с первоначальным взносом более 20%, которые банки выдают заёмщикам с низкой кредитной нагрузкой.

В Банке России уточнили, что надбавки к коэффициентам риска будут снижены по кредитам, выданным заёмщикам с показателем долговой нагрузки ниже 70%. Центробанк пошёл на этот шаг, поскольку видит ослабление дисбалансов на жилищном рынке.

Для более рискованных сегментов жилищного кредитования надбавки регулятора остаются неизменными. При этом с 1 июля 2025 года Центробанк начнёт использовать инструмент макропруденциальных лимитов, позволяющий дополнительно ограничить выдачу рискованной ипотеки. В ЦБ добавили, что значения надбавок могут быть пересмотрены.

Снижение надбавок к коэффициентам риска не приведёт к серьёзному замедлению накопления макропруденциального буфера капитала по ипотеке, уверены в Банке России. В ЦБ считают, что при реализации рискового сценария буфер в размере 2% позволит покрыть потери по ипотечным кредитам.

Узнайте больше:  45% жителей Крыма отрицательно относятся к татуировкам

Надбавки к коэффициентам рискам — это требования, которые Центробанк устанавливает для банков, выдающих ипотеку. ЦБ определяет коэффициент риска кредита исходя из размера первоначального взноса и показателя долговой нагрузки. Надбавки повышают эти коэффициенты, в результате банкам требуется больше капитала для выдачи кредитов заёмщикам, которых ЦБ отнёс к категории рискованных. При высоких надбавках банкам невыгодно выдавать кредиты неплатёжеспособным заёмщикам.

источник: ЦИАН

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Россия

Крым и Россия

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x