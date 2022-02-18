С 1 марта в Крыму начнется непрерывный цикл работ по грейдированию дорог во всех муниципалитетах

Пилотным станет Родниковское сельское поселение Симферопольского района.

С 1 марта в Крыму начнется непрерывный цикл работ по грейдированию дорог во всех муниципалитетах. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, практически во всех муниципалитетах состояние дорог, не имеющих асфальтового покрытия, не выдерживают никакой критики. Проблемной остается ситуация в первую очередь в сельской местности, оттуда и поступает основное число жалоб граждан.

Глава Республики сообщил, что для повышения эффективности работы будут проводиться сразу на всей территории одного поселения.

В качестве пилотного у нас выступает Родниковское сельское поселение в Симферопольском районе, где работы начнутся в ближайшее время, сразу после наступления сухой погоды. Восстановление дорожного профиля по всей сети будет выполнено в течение недели, а подходы, методика и нормативы будут затем использованы в других регионах Крыма. Наша задача – в течение текущего года в республике дважды провести грейдирование дорог с щебеночной подсыпкой, сделать их проездными для транспорта, — пояснил Аксёнов.

По словам исполняющего обязанности министра транспорта РК Николая Лукашенко, с 1 марта непрерывный цикл работ начнется по всем муниципалитетам. Опыт, полученный в Симферопольском районе, будет растиражирован по всем городам и районам Республики Крым. Графики работ будут опубликованы на сайте министерства транспорта РК.

Директор ГУП РК «Крымавтодор» Максим Демин сообщил, что в Родниковском сельском поселении работы будут проводиться в семи населенных пунктах. На подсыпку и грейдирование 71 улицы протяженностью 39 километров потребуется порядка 800 тонн щебня.

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