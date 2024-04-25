С 1 мая Херсонес Таврический будет работать в новом режиме

в Античной экспозиции и в зале ее временных выставок – последний вторник каждого месяца (кроме того, каждый понедельник с 09:00 до 14:00 осуществляется санитарная уборка);

в Византийской экспозиции и в зале ее временных выставок – последний понедельник каждого месяца (уборка осуществляется каждый понедельник с 14:00 до 19:00).

Выходной день в залах временных выставок (расположенных в зданиях Византийской и Античной истории) – понедельник.

Напоминаем, что билеты в музей-заповедник «Херсонес Таврический» можно приобрести в режиме онлайн, перейдя по ссылке: https://chersonesos-sev.ru/visitors/tickets/.

Для желающих посетить храм Семи священномучеников херсонесских вход в музей-заповедник открыт в соответствии с расписанием богослужений с 7:20 до 20:00. Пропуск на территорию осуществляется через Восточную входную группу музея-заповедника до 19:30.

Приходите прогуляться по весеннему городу двух тысячелетий! До встречи в Херсонесе Таврическом!