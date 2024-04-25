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С 1 мая Херсонес Таврический будет работать в новом режиме

С 1 мая Херсонес Таврический будет работать в новом режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:47 25.04.2024

С 1 по 31 мая 2024 года посетить музей-заповедник можно будет с 9:00 до 20:00. Вход посетителей на территорию будет осуществляться до 19:30.

Кассы на Восточной и Западной входных группах будут работать с 09:00 до 19:30.

Время работы сувенирного магазина ‒ с 09:00 до 19:30.

Время работы туалетов ‒ с 09:00 до 20:00.

Время работы экспозиционных и выставочных залов: с 09:00 до 19:00.

В них установлен следующий режим санитарных дней:

  • в Античной экспозиции и в зале ее временных выставок – последний вторник каждого месяца (кроме того, каждый понедельник с 09:00 до 14:00 осуществляется санитарная уборка);
  • в Византийской экспозиции и в зале ее временных выставок – последний понедельник каждого месяца (уборка осуществляется каждый понедельник с 14:00 до 19:00).
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Выходной день в залах временных выставок (расположенных в зданиях Византийской и Античной истории) – понедельник.

Напоминаем, что билеты в музей-заповедник «Херсонес Таврический» можно приобрести в режиме онлайн, перейдя по ссылке: https://chersonesos-sev.ru/visitors/tickets/.

Для желающих посетить храм Семи священномучеников херсонесских вход в музей-заповедник открыт в соответствии с расписанием богослужений с 7:20 до 20:00. Пропуск на территорию осуществляется через Восточную входную группу музея-заповедника до 19:30.

Приходите прогуляться по весеннему городу двух тысячелетий! До встречи в Херсонесе Таврическом!

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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