С 1 мая крымчане смогут получать новые государственные пособия

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует в начале следующего месяца.

При этом назначать пособие будут с 1 апреля, — уточнили в крымском отделении Пенсионного Фонда РФ. — То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Сегодня, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе Правительства Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил:

Введены новые государственные пособия. Для будущих мам в трудной финансовой ситуации. Его получили практически полмиллиона женщин. И назначены выплаты на более чем 1,5 млн. детей от 8 до 17 лет, которых воспитывают одинокие родители.

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Постановлением Совета министров Республики Крым (от 13 декабря № 786) на 2022 год она составляет 12 274 рубля, для трудоспособного населения — 13 379 рублей, пенсионеров — 10 556 рублей, детей — 12 720 рублей.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

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