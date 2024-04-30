С 1 мая в Евпатории изменится режим работы городских трамваев

С 1 мая в Евпатории изменится режим работы трамваев, курсирующих по маршрутам №1 и №3. Их режим работы будет продлен.

№ 1 «ул. Симферопольская – Спутник-2» с 6.00 до 22.00.

№ 3 «Гостиница «Украина» — Железнодорожный вокзал» с 6.00 до 22.00.

При этом отправление последнего вагона от остановки «ул. Симферопольская» в сторону «Спутник-2» будет осуществляться в 20.37, а от остановки «Спутник-2» в сторону «ул. Симферопольская» – в 20.37.

По информации МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого».