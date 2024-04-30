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С 1 мая в Евпатории изменится режим работы городских трамваев

С 1 мая в Евпатории изменится режим работы городских трамваев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 15:59 30.04.2024

С 1 мая в Евпатории изменится режим работы трамваев, курсирующих по маршрутам №1 и №3. Их режим работы будет продлен.

  • № 1 «ул. Симферопольская – Спутник-2» с 6.00 до 22.00.
  • № 3 «Гостиница «Украина» — Железнодорожный вокзал» с 6.00 до 22.00.

При этом отправление последнего вагона от остановки «ул. Симферопольская» в сторону «Спутник-2» будет осуществляться в 20.37, а от остановки «Спутник-2» в сторону «ул. Симферопольская» – в 20.37.

По информации МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого».

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