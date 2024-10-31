С 1 ноября в МФЦ можно получить справку об участии в СВО

С 1 ноября 2024 года получить справку об участии в специальной военной операции можно, обратившись в любой региональный центр и офис (ТОСП) «Мои Документы».
Справка подтверждает участие в военных действиях и открывает доступ к льготам и выплатам для вас и ваших семей. Выдача справки осуществляется Федеральным казенным учреждением «Военно-социальный центр» Министерства обороны РФ.
Обратиться за получением результата можно на пятый рабочий день.
- Узнать о готовности результата услуги и получить его можно в любом МФЦ Крыма, независимо от места подачи заявления.
- Также результат будет доступен в вашем личном кабинете на портале Госуслуги.
источник: пресс-служба ГБУ РК «МФЦ»
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