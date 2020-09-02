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С 1 октября в Крыму начнут продавать абонементы на проезд в электричках
фото: пресс-служба ЮППК

С 1 октября в Крыму начнут продавать абонементы на проезд в электричках

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:55 02.09.2020

О том, что с 1 октября пассажиры могут оформить абонементные билеты на поезда пригородного сообщения, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. Виды абонементных билетов будут дифференцироваться в зависимости от срока их действия и количества поездок:

  • Абонементные билеты доступны сроком действия на 5, 10, 15, 20, 25 дней, а также от 1 до 6 месяцев и годовых абонементных билетов.
  • Абонементные билеты «рабочего дня» могут оформляться сроком действия от 1 до 6 и 12 месяцев, действительны для проезда в течение срока действия, указанного в билете, с понедельника по пятницу, кроме нерабочих праздничных дней.

Стоимость абонементов начинается от 235 рублей и зависит от его вида, при этом в каждом регионе стоимость различна в зависимости от установленного тарифа, от протяженности маршрута следования, а также от срока действия билета, — отмечают в пресс-службе компании.

Полную информацию обо всех действующих видах абонементных билетов можно получить в билетных кассах ЮППК и на официальном сайте компании-перевозчика ug-ppk.ru

Ознакомиться с расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда на пригородных маршрутах можно онлайн – на сайте Южной пригородной пассажирской компании и в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички».

С 1 октября в Крыму начнут продавать абонементы на проезд в электричках

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