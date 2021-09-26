С 1 октября в России будут проиндексированы зарплаты бюджетников. Кому именно добавят денег

С 1 октября в России начнется индексация зарплат некоторых категорий сотрудников бюджетных организаций. Размер индексации будет зависеть от профессии и региона проживания, но в любом случае не может быть ниже уровня, определенного федеральным центром, который составляет 4%.

Повышение не коснется тех категорий работников бюджетных организаций, кто был перечислен в майских указах Президента России (педагоги, медработники, ученые и т.д.). Для них индексация будет проведена 1 января.

Таким образом с 1 октября зарплата будет повышена в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов, а также в ряде других категорий, — сообщает МК .

Отдельно отмечается, что бюджетникам будут проиндексированы доплаты, который начисляются в зависимости от размера оклада. Они включат в себя, например, доплату за сверхурочную работу, работу в тяжелых и вредных условиях или в местностях с особыми климатическими условиями, а также иные формы дополнительных выплат.

Также в некоторых регионах РФ сотрудники определенных бюджетных организаций (включая те, которые указаны в майских указах) получат различные единоразовые выплаты.

А что же пенсии?

Ранее Министр труда и социальной защиты Максим Котяков сообщил, что в следующем году почти на 8% будут проиндексированы социальные пенсии.

Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года. С учетом этого социальная пенсия, которая индексируется ежегодно с 1 апреля, будет увеличена на 7,7%, — объяснил Министр.

Индексация социальных пенсий происходит каждый год 1 апреля, при этом учитываются темпы роста прожиточного минимума российских пенсионеров.

Также глава ведомства рассказал, что уровень индексации страховых пенсий по старости в 2022 составит 5,9%.

Социальная пенсия положена гражданам, которые не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии, а также инвалидам и детям, не имеющим кормильцев. Если социальная пенсия меньше уровня регионального прожиточного минимума, то государство назначает социальную доплату.

В свою очередь, индексацию страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводят на уровне выше годовой инфляции. Индексируют ежегодно, 1 января. Средний размер страховых пенсий по старости в этом году находится на уровне 16 789 рублей.