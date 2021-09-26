Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | С 1 октября в России будут проиндексированы зарплаты бюджетников. Кому именно добавят денег

crimeapress_news

реклама в крыму
С 1 октября в России будут проиндексированы зарплаты бюджетников. Кому именно добавят денег
Иллюстрация: Mayya666, pixabay.com

С 1 октября в России будут проиндексированы зарплаты бюджетников. Кому именно добавят денег

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:28 26.09.2021

С 1 октября в России начнется индексация зарплат некоторых категорий сотрудников бюджетных организаций. Размер индексации будет зависеть от профессии и региона проживания, но в любом случае не может быть ниже уровня, определенного федеральным центром, который составляет 4%.

Повышение не коснется тех категорий работников бюджетных организаций, кто был перечислен в майских указах Президента России (педагоги, медработники, ученые и т.д.). Для них индексация будет проведена 1 января.

Таким образом с 1 октября зарплата будет повышена в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов, а также в ряде других категорий, — сообщает МК.

Отдельно отмечается, что бюджетникам будут проиндексированы доплаты, который начисляются в зависимости от размера оклада. Они включат в себя, например, доплату за сверхурочную работу, работу в тяжелых и вредных условиях или в местностях с особыми климатическими условиями, а также иные формы дополнительных выплат.

Также в некоторых регионах РФ сотрудники определенных бюджетных организаций (включая те, которые указаны в майских указах) получат различные единоразовые выплаты.

А что же пенсии?

Ранее Министр труда и социальной защиты Максим Котяков сообщил, что в следующем году почти на 8% будут проиндексированы социальные пенсии.

Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года. С учетом этого социальная пенсия, которая индексируется ежегодно с 1 апреля, будет увеличена на 7,7%, — объяснил Министр.

Индексация социальных пенсий происходит каждый год 1 апреля, при этом учитываются темпы роста прожиточного минимума российских пенсионеров.

Также глава ведомства рассказал, что уровень индексации страховых пенсий по старости в 2022 составит 5,9%.

Социальная пенсия положена гражданам, которые не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии, а также инвалидам и детям, не имеющим кормильцев. Если социальная пенсия меньше уровня регионального прожиточного минимума, то государство назначает социальную доплату.

В свою очередь, индексацию страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводят на уровне выше годовой инфляции. Индексируют ежегодно, 1 января. Средний размер страховых пенсий по старости в этом году находится на уровне 16 789 рублей.

С 1 октября в России будут проиндексированы зарплаты бюджетников. Кому именно добавят денег

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.