С 1 октября в транспорте Севастополя — единый тариф оплаты за проезд

В Севастополе с 1 октября в городском общественном транспорте вводится единый тариф оплаты за проезд. Стоимость проезда на всем наземном и морском транспорте с использованием единой городской карты Севастополя составит 20 рублей, при оплате наличными и банковской картой — 26 рублей. Изменения в стоимости проезда в городском общественном транспорте:
|Вид транспорта
|Старая стоимость (ЕГКС/наличный расчет), руб
|Новая стоимость (ЕГКС/наличный расчет), руб
|Троллейбус
|16/19
|20/26
|Автобус (город)
|17/20
|20/26
|Катер
|22/24
|20/26
|Паром
|22/30
|20/26
|Автобус (пригород)
|1,5/2*
|1,5/2 (без изменений)
Для льготных категорий граждан проезд остаётся бесплатным.
До 1 октября в Севастополе действовали тарифы, установленные в январе 2019 года. На протяжении двух с половиной лет они не поднимались, несмотря на рост цен на топливо, комплектующие, страховку автотранспорта, а также рост затрат и отчислений на оплату труда работников, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта Павла Иено.
Профильные специалисты отмечают, что в настоящее время 76% платежей в общественном транспорте совершаются в безналичной форме и увеличение объема безналичного расчета сделает процесс оплаты проезда прозрачным, что в свою очередь будет способствовать оптимизации учета пассажиропотока.
Кроме того, единая величина тарифа позволит приступить к разработке билетного меню, включающего проездные билеты длительного пользования: школьный, студенческий и общегражданский.
В городе реализовано порядка 500 тысяч карт ЕГКС, в том числе около 75 тысяч карт школьника и 135 тысяч социальных карт.
С учётом планируемого увеличения спроса на ЕГКС оператором закуплено и подготовлено к реализации дополнительно 30 тысяч карт. За неделю уже продано 15 тысяч карт. Системой ЕГКС учитывается более 80 млн пассажиров в год.
Отметим, что в Севастополе до сих пор одни из самых низких тарифов на проезд среди городов Южного федерального округа. Например, в Сочи проезд стоит 26-28 рублей, в Краснодаре – 28 рублей, в Астрахани – 25-30 рублей, — говорят в Правительстве Севастополя.
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