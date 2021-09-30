С 1 октября в транспорте Севастополя — единый тариф оплаты за проезд

В Севастополе с 1 октября в городском общественном транспорте вводится единый тариф оплаты за проезд. Стоимость проезда на всем наземном и морском транспорте с использованием единой городской карты Севастополя составит 20 рублей, при оплате наличными и банковской картой — 26 рублей. Изменения в стоимости проезда в городском общественном транспорте:

Вид транспорта Старая стоимость (ЕГКС/наличный расчет), руб Новая стоимость (ЕГКС/наличный расчет), руб Троллейбус 16/19 20/26 Автобус (город) 17/20 20/26 Катер 22/24 20/26 Паром 22/30 20/26 Автобус (пригород) 1,5/2* 1,5/2 (без изменений)

Для льготных категорий граждан проезд остаётся бесплатным.

До 1 октября в Севастополе действовали тарифы, установленные в январе 2019 года. На протяжении двух с половиной лет они не поднимались, несмотря на рост цен на топливо, комплектующие, страховку автотранспорта, а также рост затрат и отчислений на оплату труда работников, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта Павла Иено.

Профильные специалисты отмечают, что в настоящее время 76% платежей в общественном транспорте совершаются в безналичной форме и увеличение объема безналичного расчета сделает процесс оплаты проезда прозрачным, что в свою очередь будет способствовать оптимизации учета пассажиропотока.

Кроме того, единая величина тарифа позволит приступить к разработке билетного меню, включающего проездные билеты длительного пользования: школьный, студенческий и общегражданский.

В городе реализовано порядка 500 тысяч карт ЕГКС, в том числе около 75 тысяч карт школьника и 135 тысяч социальных карт.

С учётом планируемого увеличения спроса на ЕГКС оператором закуплено и подготовлено к реализации дополнительно 30 тысяч карт. За неделю уже продано 15 тысяч карт. Системой ЕГКС учитывается более 80 млн пассажиров в год.