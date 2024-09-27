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С 1 октября Херсонес Таврический переходит на новый режим работы

С 1 октября Херсонес Таврический переходит на новый режим работы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:06 27.09.2024

С 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года музей-заповедник «Херсонес Таврический» будет работать по следующему графику:
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