С 1 октября Херсонес Таврический переходит на новый режим работы

территория Херсонеса Таврического будет открыта с 09:00 до 19:00 (пропуск посетителей ‒ до 18:30);

кассы на Центральной входной группе будут работать с 9:00 до 18:30, а на Западной – с 9:00 до 18:00 (пропуск посетителей – до 18:00);

Восточная входная группа будет временно закрыта с 01.10.2024 по 30.04.2025;

время работы сувенирных магазинов – с 09:00 до 18:00;

время работы туалетов – с 09:00 до 21:00.

Посещение Византийской экспозиции осуществляется с 09:00 до 18:00. Последний понедельник каждого месяца ‒ санитарный день, уборка ‒ каждый понедельник во второй половине дня.

Выходной день в зале временных выставок здания Византийской экспозиции – понедельник.

Вход в храмы Свято-Владимирского Херсонесского монастыря для всех посетителей бесплатный. Вы можете свободно посетить Свято-Владимирский кафедральный собор и храм Семи Священномучеников Херсонесских. Для вашего удобства вход в храмы будет осуществляться только через Центральную входную группу до 21:00.

Для севастопольцев вход в музей-заповедник по-прежнему бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»