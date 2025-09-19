Прямо сейчас:
С 1 октября в Севастополе повысят зарплату. Кому?

19.09.2025

В Севастополе с 1 октября на 4,7% проиндексируют заработную плату сотрудникам государственных учреждений, на которых не распространяется действие указа президента Российской Федерации № 597. Об этом сообщили в правительстве региона.

Повышенный оклад станут получать сотрудники учреждений городского, дорожного и лесного хозяйства, ветеринарии и социального обслуживания, спорта, капитального строительства, работники Центра занятости и МФЦ, а также работники на общеотраслевых должностях учреждений образования и здравоохранения, уточнили власти.

С 1 октября 2025 года оклады будут увеличены на 4,7%. Индексация коснется порядка 10 900 сотрудников бюджетной сферы. Финансирование повышения заработной платы предусмотрено законом города Севастополя о бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, – сообщила и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова.

По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе. Уточняется, что индексация оплаты труда коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий. На эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей.

Пенсии военных пенсионеров в России также проиндексируют на 7,6% с 1 октября.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам совещания работников образования и науки отметил, что с 1 января 2026 года зарплаты учителей в регионе вырастут в среднем на 12,8%, что составит порядка 7 тысяч рублей на человека.

источник: РИА Новости Крым

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". 2015 - 2025гг.

