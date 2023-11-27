С 1 по 10 декабря — Общероссийская акция «Тотальный тест «Доступная среда»

С 1 по 10 декабря 2023 года в 10:00 по московскому времени состоится ежегодная Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда». Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии, реабилитации, доступной среды и соблюдения прав людей с инвалидностью.

Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате. Оно включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи. Также по итогам мероприятия пройдёт публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов. Спикерами Тотального теста «Доступная среда» выступят известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства.

Зарегистрироваться на тестирование можно уже сейчас на официальном сайте проекта: www.total-test.ru Принять участие можно с любого персонального устройства, имеющего доступ в Интернет.

Всего в прошлом году в тестировании приняли участие более 1,5 млн. россиян из более чем 50 000 городов и населённых пунктов России.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК