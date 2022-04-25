С 1 по 10 мая в Крыму назначаются дополнительные пригородные поезда

«Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК) сообщает о назначении дополнительных пригородных поездов в Крыму с 1 по 10 мая.

Для удобства и комфортных путешествий в период майских праздников по маршруту «Анапа — Керчь – Анапа» назначены дополнительные пригородные поезда № 6805/6806 и № 6807/6808, которые будут курсировать с 1 по 10 мая. Суммарно, ежедневно будут курсировать 3 пары поездов, отправляющихся/прибывающих как с вокзала Керчи, так и со станции «Керчь — Южная Новый парк», — говорится в сообщении.

Расписание пригородных поездов:

— № 6805/6806 отправляется со станции Анапа в 12:30 прибывает на станцию Керчь в 14:38;

— № 6807/6808 отправляется со станции Керчь в 14:40 прибывает на станцию Анапа в 16:47;

— № 6801/6802 отправляется со станции Керчь — Южная Новый парк в 6:45 прибывает на станцию Анапа в 8:37;

— № 6803/6804 отправляется со станции Анапа в 9:18 прибывает на станцию Керчь — Южная Новый парк в 11:08;

— № 6809/6810 отправляется со станции Керчь — Южная Новый парк в 19:16 прибывает на станцию Анапа в 21:08;

— № 6811/6812 отправляется со станции Анапа в 19:55 прибывает на станцию Керчь-Южная Новый парк в 21:46.

Путешествие в комфортабельных поездах от Анапы до Керчи займёт не более 2 часов, а за 4 часа можно добраться до Феодосии, — отметили в ЮППК.

Также для удобства пассажиров оператор пригородного сообщения ЮППК и оператор пассажирских перевозок поездов дальнего следования компания «Гранд Сервис Экспресс» предусмотрели возможность стыковки расписания и более продолжительных стоянок. Так, например, на станции Владиславовка пассажиры «Таврии» могут пересесть на пригородный поезд, отправляющийся в Феодосию. А с железнодорожного вокзала г. Симферополя каждый путешественник может отправиться город-Герой Севастополь или в гостеприимный курортный город Евпаторию.