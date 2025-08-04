С 1 по 7 августа в Крыму — Всемирная неделя грудного вскармливания

Грудное молоко идеально подходит для младенцев, обеспечивая их необходимыми питательными веществами, антителами и гормонами, которые поддерживают рост и развитие. Оно снижает риск инфекций, аллергий и хронических заболеваний в будущем. Для матерей грудное вскармливание уменьшает вероятность рака груди и яичников, диабета второго типа и послеродовой депрессии. Кроме того, кормление грудью укрепляет эмоциональную связь между мамой и ребенком, — цитирует пресс-служба главного внештатного акушера-гинеколога Минздрава Республики Крым Дмитрия Беглицэ.

По словам специалиста, успех грудного вскармливания начинается с раннего контакта кожа к коже сразу после родов. Это стимулирует природные инстинкты ребенка и помогает начать кормление в первый час жизни. Правильный захват груди важен: рот малыша широко открыт, прикладывание ассиметричное (больше ареолы снизу во рту ребенка), нос не перекрыт грудью, головка слегка запрокинута. Частое кормление в первые дни (не менее 8-12 раз за 24 часа) помогает наладить выработку молока. При этом не нужно использовать пустышки, соски.

Рекомендуется кормление по требованию — когда ребенок проявляет признаки голода (поиск груди, сосательные движения, беспокойство). Это помогает наладить лактацию и удовлетворить потребности малыша, в отличие от строгого расписания. Так ребенок суммарно получает больше грудного молока, но дробными порциями», — пояснил специалист.

Если возникают боль в сосках, нагрубание груди или признаки лактостаза или мастита (лихорадка, болезненность груди) важно своевременно наладить качественный отток молока (лимфодренажный массаж, холодные компрессы). При отсутствии положительной динамики более 2-х суток необходимо обращаться за медицинской помощью.

Сбалансированное питание, включающее фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и белки, важно для здоровья матери и выработки молока. Жесткие диетические ограничения не требуются. Также важен питьевой режим начиная с родов – не нужно ограничивать количество воды.

Существует множество заблуждений о грудном вскармливании. Например, миф, что грудное вскармливание всегда болезненно: начальный дискомфорт возможен, но постоянная боль указывает на проблему с захватом. Утверждение, что смеси равноценны грудному молоку, неверно — молоко матери уникально по составу и защитным свойствам. Также ошибочно мнение, что размер груди влияет на количество молока — это не так, — отмечает Дмитрий Беглицэ.

Всемирная организация здравоохранения, ассоциации педиатров разных стран рекомендуют исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни, а затем продолжение грудного вскармливания вместе с введением прикорма до двух лет или дольше. Такой подход оптимален для здоровья ребенка и матери. Если у женщины возникают сложности в процессе кормления ребенка – не стоит ждать, необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК