С 1 сентября Херсонес Таврический переходит на осенний режим работы

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 12:29 29.08.2025

С 1 по 30 сентября музей-заповедник будет работать по особому графику:
  • территория Херсонеса Таврического будет открыта с 09:00 до 20:00 (пропуск посетителей ‒ до 19:30);
  • билеты в кассах на Центральной и Западной входной группе можно будет купить с 09:00 до 19:30;
  • сувенирные магазины будут работать с 09:00 до 19:30;
  • туалеты будут открыты с 09:00 до 20:00.

Посещение Византийской экспозиции осуществляется с 09:00 до 19:00. Последний понедельник каждого месяца ‒ санитарный день, уборка ‒ каждый понедельник во второй половине дня. Зал временных выставок Византийской экспозиции открыт для посещения с 09:00 до 19:00, выходной – понедельник.

Для севастопольцев вход на территорию учреждения культуры бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое.

Посещение храмов Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря бесплатно. Пропуск на территорию осуществляется через Центральную и Западную входную группу музея-заповедника.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

