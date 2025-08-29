С 1 сентября Херсонес Таврический переходит на осенний режим работы

- территория Херсонеса Таврического будет открыта с 09:00 до 20:00 (пропуск посетителей ‒ до 19:30);
- билеты в кассах на Центральной и Западной входной группе можно будет купить с 09:00 до 19:30;
- сувенирные магазины будут работать с 09:00 до 19:30;
- туалеты будут открыты с 09:00 до 20:00.
Посещение Византийской экспозиции осуществляется с 09:00 до 19:00. Последний понедельник каждого месяца ‒ санитарный день, уборка ‒ каждый понедельник во второй половине дня. Зал временных выставок Византийской экспозиции открыт для посещения с 09:00 до 19:00, выходной – понедельник.
Для севастопольцев вход на территорию учреждения культуры бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое.
Посещение храмов Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря бесплатно. Пропуск на территорию осуществляется через Центральную и Западную входную группу музея-заповедника.
источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
