С 1 сентября Херсонес Таврический переходит на осенний режим работы

Посещение Византийской экспозиции осуществляется с 09:00 до 19:00. Последний понедельник каждого месяца ‒ санитарный день, уборка ‒ каждый понедельник во второй половине дня. Зал временных выставок Византийской экспозиции открыт для посещения с 09:00 до 19:00, выходной – понедельник.

Для севастопольцев вход на территорию учреждения культуры бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое.

Посещение храмов Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря бесплатно. Пропуск на территорию осуществляется через Центральную и Западную входную группу музея-заповедника.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»