С 1 сентября ограничат снятие наличных в банкоматах

С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных денег, если операция покажется им подозрительной. В перечень вошли девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации.

В их числе: нехарактерное для человека поведение при снятии денег (непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата); снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа; перевод гражданином на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП со своего счета в другом банке и другие.

Также будет считаться подозрительным, если клиент незадолго до операции активнее обычного общался по телефону и получал много сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.