С 1 сентября введут новые критерии для изъятия бесхозных земель

Новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков в России начнут действовать с 1 сентября. Соответствующее постановление ранее было подписано правительством страны, напоминает ТАСС.

Участок будет считаться заброшенным, если более половины территории занято бытовыми отходами или мусором и уборка не проводилась больше года, а также если отсутствуют необходимые строения на землях, предназначенных для застройки, или в течение 7 и более лет не построен частный дом на земле, выделенной под ИЖС.

Если участок будет признан неиспользуемым по назначению в течение 3 лет, его собственнику грозит предупреждение, а затем штраф до 50 тыс. рублей и возможное изъятие земли.

По мнению руководителя и основателя строительной компании АПС ДСК Александра Кальсина, производимые законодательные изменения говорят о том, что государство понимает ценность своей земли.

Совершенно ненормально, что земля десятилетиями не используется и зарастает сорняками, когда общество в ней крайне нуждается. Это говорит о том, что государство стремится развивать ИЖС и, конечно, сельское хозяйство — ещё одну нашу большую ценность, — сказал девелопер в беседе с корреспондентом Циан.Журнала.

Также он добавил, что, разумеется, новые собственники, которые купят землю с торгов у государства, в том числе будут заниматься перепродажей.

Но к какому-то глобальному удорожанию участков это не приведёт. И в целом как-то много таких прецедентов не будет. Государство, прежде всего, займётся изъятием больших клочков, которые давно не используются. Но то, что вся земля, особенно в таких регионах, как Ленобласть и Московская область, должна быть ухожена и использована по назначению, это несомненный факт, — заключил Александр Кальсин.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский отметил, что, если за участком не заботятся, то либо у него есть проблемы с собственником — живёт в другом месте или иные причины, либо же владельцу он просто не нужен.

Это возможно, если участок неликвидный. И, например, сносить на нём старый дом дороже, чем стоимость участка. Если же участок ликвидный, то, значит, что администрация за ним следит и ожидает понимания решения вопроса. Бесхозных ликвидных участков не бывает. Даже бывшие детские сады используются, но бывает, что со временем. Пока решится вопрос с собственником, — пояснил застройщик.

По его мнению, на стоимости земель новый порядок никак не скажется, поэтому речь скорее идёт о введении новых участков в отдалённых локациях.

В краткосрочном периоде говорить о влиянии этой новой нормы на рынок в серьёзном объёме не стоит, — резюмировал Максим Лазовский.

