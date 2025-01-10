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С 1 января 2025 года действуют новые расценки за предоставление сведений из ЕГРН
иллюстрация: balta.nso.ru

С 1 января 2025 года действуют новые расценки за предоставление сведений из ЕГРН

Опубликовал: КрымPRESS в Недвижимость в Крыму 13:39 10.01.2025

С 1 января 2025 года начали действовать новые расценки за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и иной информации. В соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № П/0335 стоимость выписок и иной информации из реестра скорректирована.

О том, что тарифная политика в отношении ряда государственных услуг, в том числе предоставления сведений ЕГРН, будет пересмотрена как для физических, так и юридических лиц, Росреестр информировал еще в сентябре уходящего года.

Обновленные размеры платы за сведения реестра по-прежнему зависят от вида запрашиваемого документа, а также способа их получения. Документы на электронном носителе обойдутся дешевле, чем на бумаге. Например, стоимость выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для физлиц составляет 920 рублей на бумажном носителе и, соответственно, 580 рублей в цифровом виде.

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По данным Росреестра, в последний раз стоимость услуг по предоставлению сведений из ЕГРН корректировалась на 15% еще в 2020-м году.

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым как исполнительный орган государственной власти Республики Крым влиять на процессы ценообразования не уполномочен.

Дополнительно напоминаем, что правообладатели могут бесплатно заказать на портале «Госуслуг» онлайн-выписку (экспресс-выписку) с актуальной информацией о принадлежащей им недвижимости, если она зарегистрирована по законам РФ. Информация приходит в личный кабинет на «Госуслугах» в течение минуты. С марта 2023 года граждане РФ получили свыше 24 миллионов онлайн-выписок.

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК

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