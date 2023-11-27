С 1 января МРОТ в России увеличится на три тысячи рублей

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 19 242 руб. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 руб. в месяц, — говорится в тексте закона.

Сейчас МРОТ составляет 16 242 руб., он будет повышен почти на 18,5%.

Также законом с 2025 года предусматривается увеличение соотношения МРОТ и медианной заработной платы с 42 до 48%.

Кроме того, дополнительные расходы на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы в следующем году составят:

для сотрудников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) — 19,7 миллиарда рублей;

для работников государственных учреждений субъектов России и муниципальных учреждений —126,4 миллиарда рублей.

Владимир Путин выступил с предложением дополнительно проиндексировать МРОТ на 10% в феврале этого года в послании Федеральному собранию. Проект подготовил Минтруд РФ, 29 сентября его внесли на рассмотрение в Госдуму. В ноябре Дума приняла закон.

Ранее Глава Правительства России Михаил Мишустин отмечал, что повышение МРОТ на 18,5% со следующего года позволит поднять зарплаты более 4,5 млн россиян.

СПРАВКА: МРОТ — это сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы. В соответствии с принятой в 2020-м методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42 процента.