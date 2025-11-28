С 1 января — повышение НДС. Что будет с ценами — экспертное мнение

Цены растут на постное масло, на сливочное, на гречку, на автомобили, на квартиры, на авиаперелеты – все что угодно. Мы с этим сталкиваемся ежедневно. А причина одна – диктат продавцов, – уверен Беляев.

Причем к продавцам, по его словам, следует относить и производителей, которые тоже продают, только в другом звене.

Эксперт подчеркнул, что «налог на добавленную стоимость запросто включается на законных основаниях в издержки производства, которые потом перекладываются на конечные цены», но сказать точно, какими будут финальные, пока трудно.

Я думаю, где-то за 10% можно ручаться, – полагает Беляев.

По мнению финансового аналитика, одной борьбой Центробанка с инфляцией путем проведения жесткой денежно-кредитной политики делу не помочь. Эффективный способ – приструнить продавцов, на что способно антимонопольное ведомство, убежден он.

Важный штрих: не цены ограничивает антимонопольное ведомство, потому что это действительно ведет к дефициту, а аппетиты продавцов к повышению цен. Большая разница. То есть, они смотрят, насколько объективно цены должны увеличиваться, и на эту величину разрешают увеличить. Но не так, что, допустим, корма и ветпрепараты возросли на 5−10%, а куриные яйца на 50%. Такого не должно быть, – заключил эксперт.

источник: РИА Новости Крым