С 10 января в Крыму временно изменится расписание движения электропоездов

С 10 до 31 января в Крыму изменится расписание движения ряда пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.

Изменения в графике движения электричек связаны с проведением путевых работ на перегоне «Симферополь — Грузовой — Остряково». Пригородные поезда будут курсировать по следующему расписанию:

№ 6616 Симферополь — Соленое Озеро отправлением в 06.48 (+ 38 мин) прибытием в 09.02 (+ 32 мин),

№ 6619 Соленое Озеро — Симферополь отправлением в 05.47 прибытием в 07.51 (+ 11 мин),

№ 6620 Симферополь — Джанкой отправлением в 09.49 (+ 19 мин) прибытием в 11.45 (+ 35 мин),

№ 6622 Симферополь — Соленое Озеро отправлением в 13.35 (+ 25 мин) прибытием в 15.49 (+ 34 мин),

№ 6623 Соленое Озеро — Симферополь отправлением в 09.25 (+ 25 мин) прибытием в 11.25 (+ 15 мин),

№ 6624 Симферополь — Джанкой отправлением в 15.30 прибытием в 17.18 (+ 3 мин),

№ 6625 Джанкой — Симферополь отправлением в 12.20 (+ 10 мин) прибытием в 14.00 (+ 10 мин),

№ 6627 Соленое Озеро — Симферополь отправлением в 16.10 (+ 20 мин) прибытием в 18.15 (+ 15 мин),

№ 6642/6641 Симферополь — Евпатория Курорт отправлением в 05.33 (- 12 мин) прибытием в 07.20,

№ 6652/6651 Симферополь — Евпатория Курорт отправлением в 14.35 прибытием в 16.24 (+14 мин),

№ 6646/6645 Симферополь — Евпатория Курорт отправлением в 11.01 (- 11 мин) прибытием в 12.50,

№ 6674/6673 Евпатория Курорт — Симферополь отправлением в 08.25 прибытием в 10.06 (+ 4 мин),

№ 6678/6677 Евпатория Курорт — Симферополь отправлением в 14.48 (+ 13 мин) прибытием в 16.35 (+ 30 мин),

№ 6744 Керчь — Джанкой отправлением в 21.20 прибытием в 01.40,

№ 6758 Феодосия — Владиславовка отправлением в 15.20 прибытием в 16.00 (+ 5 мин),

№ 6937 Симферополь — Севастополь отправлением в 14.13 (+ 8 мин) прибытием в 16.15 (+ 5 мин),

№ 6938 Севастополь — Симферополь отправлением в 12.20 прибытием в 14.12 (- 3 мин),

№ 6940 Севастополь — Симферополь отправлением в 15.10 прибытием в 17.05,

№ 7102/7101 Симферополь — Феодосия отправлением в 08.05 (- 35 мин) прибытием в 12.30,

№ 7104/7103 Симферополь — Феодосия отправлением в 11.50 прибытием в 16.12 (+ 32 мин),

№ 7110/7109 Феодосия — Симферополь отправлением в 06.00 прибытием в 10.12 (+ 27 мин),

№ 7112/7111 Феодосия — Симферополь отправлением в 14.35 прибытием в 18.25 (+ 5 мин),

№ 7120/7119 Симферополь — Феодосия отправлением в 20.50 (+ 5 мин) прибытием в 00.25 (+ 5 мин),

№ 7140 Севастополь — Симферополь отправлением в 13.55 (+ 10 мин) прибытием в 15.25 (+ 7 мин),

№ 7202/7201 Севастополь — Евпатория Курорт отправлением в 07.35 прибытием в 10.33 (+ 13 мин),

№ 7204/7203 Севастополь — Евпатория Курорт отправлением в 11.20 прибытием в 14.21 (+ 13 мин),

№ 7214/7213 Евпатория Курорт — Севастополь отправлением в 10.52 (+ 13 мин) прибытием в 13.37 (+ 17 мин),

№ 7216/7215 Евпатория Курорт — Севастополь отправлением в 17.20 прибытием в 20.10.

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