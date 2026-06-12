С 12 июня и далее: бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии

В Феодосии с пятницы, 12 июня, бензин А-92 будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир Ким:

С сегодняшнего дня на постоянной основе на следующих АЗС «Атан» будет производиться свободная продажа бензина марки А-92, – написал Ким в своем канале в МАКС.

Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 (Техникум)

Феодосия, Челнокова, 71

с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б

Керченское шоссе, 23 (кольцо)

пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88.

Глава администрации напомнил, что действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена. И обратился с просьбой соблюдать спокойствие и заправляться в обычном режиме.

В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

источник: РИА Новости Крым

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