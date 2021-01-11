С 12 января ялтинцам будут давать больше воды

С 12 января время подачи воды ялтинцам будет увеличено на два часа. Благодаря дополнительным притокам, воду теперь будут подавать с 6 до 10 часов утра и с 18 до 22 часов вечера.

Получаем множество сообщений о том, что сложно вписаться в график подачи воды и успеть сделать все домашние дела до 21.00, поэтому с завтрашнего дня подачу воды в Ялте увеличиваем на 2 часа. Вода будет подаваться с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Несмотря на то, что притоки в водохранилища, увы, пока незначительные, смягчить график нам позволяют дополнительные источники — Уч-Кош, Хаста-Баш, Массандровский водопад, озеро Могаби, которое питает проснувшийся и очень активный водопад Учан-Су, а также другие. На сегодня они дают 15 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, задействована скважина объемом 1,1 тысяча метров кубических для обеспечения водоснабжения форосской зоны. Также проводятся подготовительные работы по разработке еще одной скважины, которая даст приблизительно столько же воды и позволит подавать воду в сторону Симеиза, — цитирует Отдел информационной политики главу администрации Ялты Янину Павленко.

О том, как решается проблема с водоснабжением Ялты, — здесь.