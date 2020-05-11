 С 12 мая в Крыму – «масочный режим», а послабления бизнесу власти анонсируют с 18 мая

В ходе заседания оперативного штаба Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в ближайшее время в Совмине Республики рассмотрят вопрос о расширении списка предприятий, которые могут возобновить свою работу в Крыму с 18 мая.

В социальных сетях поступают обращения, где люди пишут о том, что некоторым сферам бизнеса разрешили работать, а другим с такими же условиями работы при соблюдении требований безопасности – нет. До 18 мая в гибком режиме обсуждаем все поступившие обращения по тем видам деятельности, которые пока не работают, но имеют шанс. Одна сфера открылась, допустим, парикмахерская, где есть прямой контакт людей, а другая сфера – организация досуговых мероприятий для детей, где осуществляется такой же контакт, по идее, но их деятельность не разрешена. Давайте всех уже уровняем, если у предприятий похожие условия работы, — сказал Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов поручил продумать, какие промышленные предприятия в Крыму могут наладить выпуск собственных рециркуляторов воздуха, ультрафиолетовых ламп и других средств дезинфекции, которые нужно устанавливать в помещениях предприятий сферы услуг.

Он напомнил: обязательным условием возобновления деятельности бизнеса является неукоснительное соблюдение санитарных норм и противоэпидемических мер. Не случайно, с 12 мая в Крыму вводится обязательный масочный режим.

Ношение масок обязательно при нахождении в общественных местах (в том числе, на остановках общественного транспорта и в магазинах).

С 12 мая вводится в Крыму масочный режим в общественных местах. Не обязательно должна это быть медицинская маска, они носятся только в общественных местах – просто при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение, маска не нужна, — сказал Сергей Аксенов.