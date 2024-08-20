С 12 по 18 августа жертвами дистанционных мошенников стали 45 крымчан

– неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется сотрудником мобильного оператора и предлагает улучшить качество сотовой связи и интернета или продлить договор пользования;

– неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется сотрудником банка / интернет-портала «Госуслуги» / правоохранительных органов и сообщает о том, что срочно нужно перевести деньги на «безопасный» или «резервный» счет;

– неизвестный звонит по сотовому телефону или пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), предлагает быстрый и прибыльный заработок, путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка;

– неизвестный пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер) от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства.

Полиция Крыма напоминает: все это является преступным предлогом для хищения денежных средств путем обмана и запугивания. Не поддавайтесь панике, трезво оцените ситуацию и позвоните для уточнения информации в соответствующие учреждения и своим родственникам. Тщательно перепроверяйте информацию.

Через ЗВОНКИ

Лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов и т.д.

НЕ БОЙТЕСЬ ПРЕРВАТЬ РАЗГОВОР, КЛАДИТЕ ТРУБКУ.

В полицию обратился 21 гражданин, которые пострадали от действий телефонных мошенников, одна из них жительница Джанкоя. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником мобильного оператора и сообщил, что нужно продлить срок действия договора услуг связи, иначе ее номер заблокируют. Для этого женщина продиктовала «собеседнику» коды, которые поступили ей на телефон. После чего ей позвонили с другого номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что она продиктовала коды мошенникам и якобы финансирует вооруженные силы соседнего государства. Для предотвращения операции заявительнице предложили отправить денежные средства по указанным реквизитам. Поддавшись панике, заявительница согласилась и перевела около 500 тысяч рублей.

12 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер).

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию жительница Симферополя. Женщина рассказала, что в мессенджере Вотсап по видео-звонку ей позвонил неизвестный, который хотел купить у заявительницы гараж, объявление о продаже которого она опубликовала на интернет-сервисе бесплатных объявлений. Под предлогом просмотра товара, звонивший убедил женщину включить демонстрацию экрана. После чего со счета заявительницы списалось 280 тысяч рублей.

Житель Армянска хотел приобрести автомобильный двигатель. На странице якобы официального сайта по продаже автозапчастей оставил заявку, после чего в мессенджере Вотсап поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником компании. Обговорив все условия, мужчина согласился на покупку и отправил по указанным реквизитам почти 100 тысяч рублей. Спустя время заявитель не получил приобретенный двигатель, сайт компании был удален, а номер в мессенджере заблокирован.

Услышали по телефону такие слова?

– «неизвестные сейчас оформляют на вас кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и перевести свои средства на безопасный счет»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…»;

– «срок действия договора на пользование услугами мобильного оператора истек…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 18 граждан.

В современном мире сеть Интернет – это уникальная среда, которая предоставляет множество возможностей для общения, обучения и развлечений. Однако, не стоит терять бдительность!

Не доверяйте незнакомцам, предлагающим легкий или быстрый заработок.

Если Вам пишет знакомый с просьбой о долге денег, стоит лично перезвонить ему и убедиться, что его аккаунт не взломан неизвестными.

Приобретая вещь или услугу, убедитесь, что это не мошенники – оплачивайте товар после получения, покупайте только у проверенного человека, которого покупали ранее сами или кто-то из знакомых.

В полицию Джанкойского района обратилась женщина, которая рассказала полицейским, что в мессенджере Телеграм ей написал неизвестный и предложил сделать ставку на букмекерской площадке. Заявительница согласилась и отправила на указанные реквизиты 45 тысяч рублей. После чего «собеседник» сообщил о выигрыше более 2 миллионов рублей, для вывода которых женщина должна была оплатить налог. По такой схеме неизвестный завладел денежными средствами заявительницы в размере около 500 тысяч рублей.

Жительница Ялты обратилась в полицию и рассказала, что ей в мессенджере Вотсап пришло сообщение от якобы знакомой, которая попросила дать взаймы денежные средства для помощи родственникам, попавшим в ДТП. Не раздумывая, женщина отправила 16 тысяч рублей на указанные реквизиты, а после узнала, что аккаунт приятельницы был взломан злоумышленниками.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась жительница Феодосии. Женщина рассказала, что в мессенджере Телеграм вела переписку с неизвестным, который предложил помощь в разблокировке учетной записи на мобильном телефоне. Женщина согласилась и отправила по указанным реквизитам 3 тысячи рублей. После чего неизвестный заблокировал заявительницу и перестал выходить на связь.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

6 граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

В сети Интернет не переходите по ссылкам.

Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился житель Симферополя. Мужчина сообщил, что ему звонили неизвестные в мессенджерах Вотсап и Вайбер, которые представились сотрудниками мобильного оператора и сообщили о скором окончании срока действия сим-карты. Для того, чтобы номер не заблокировали, «собеседники» предложили заявителю установить на свой мобильный телефон программу, через которую они помогут ему продлить срок действия. Ничего не подозревая, мужчина скачал приложение, а после с его счета списалось 286 тысяч рублей.

Аналогичным способом житель Красногвардейского района лишился 183 тысяч рублей. Ему на мобильный телефон позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о подозрительной активности на счетах. Во избежание несанкционированных списаний, звонивший предложил заявителю установить на свой мобильный телефон специальную программу. Мужчина согласился и после чего с его счета списались денежные средства.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым