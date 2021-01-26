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С 14 января «Севавтодор» работает в круглосуточном режиме
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

С 14 января «Севавтодор» работает в круглосуточном режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:45 26.01.2021

О том, что с началом обильного снегопада с 14 января «Севавтодор» перешел на круглосуточный режим работы, — сообщил заместитель директора по содержанию ГБУ «Севастопольский Автодор» Сергей Сукорцев.

На всей улично-дорожной сети было распределено порядка 4 тыс. тонн песочно-соляной смеси. В работах было задействовано 14 единиц спецтехники. С наступлением оттепели мы приступили к уборке остатков противогололедного материала с проезжей части, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста.

В приоритетном порядке идет очистка проезжей части от реагентов на региональных дорогах. В городской черте в первую очередь проводится уборка основных дорог: ул. Правды, пр-т Героев Сталинграда, ул. Ленина, ул. Б. Морская, пр-т Генерала Острякова, ул. Богданова и другие.

Ежедневно, по словам Сергея Сукорцева, задействовано более 20 дорожных рабочих для ручной уборки наносов на примыканиях, островках безопасности, мойки сигнальных столбиков, а также 11 единиц спецтехники для мойки проезжей части: комбинированные дорожные машины с навесным оборудованием, вакуумные подметально-уборочные и поливомоечные машины.

Работы по очистке улично-дорожной сети Севастополя планируется завершить в течение недели.

С 14 января «Севавтодор» работает в круглосуточном режиме

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