С 15 апреля севастопольцы смогут голосовать за пространства для благоустройства

С 15 апреля по 30 мая севастопольцы и жители всей России смогут выбрать объекты, которые будут благоустроены в городах в 2023 году. Второе всероссийское онлайн-голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На голосование будут вынесены общественные пространства, скверы, набережные, парки, дворовые территории.

Мы впервые провели такое голосование в прошлом году. В нем приняли участие почти 10 миллионов человек, что говорит об актуальности федеральной программы и о том, насколько активно наше общество при решении вопросов благоустройства территорий. Этот конкурс дает возможность услышать мнение граждан, которое первично при создании комфортной среды для жизни и отдыха. Поэтому одной из задач платформы является сбор мнений как можно большего числа жителей России, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-премьера России Марата Хуснуллина.

По его словам, всего в 2021 году в голосовании приняли участие 1 463 муниципалитета из 84 регионов. Жители выбирали из порядка 6 тысяч объектов. Победителями стали 2 466 территорий, из них 2 372 общественных пространства включены в работу на 2022 год.

Невероятно важно, что люди включены в процесс. Как я уже говорил ранее, там, где люди будут вести себя активно, будут голосовать, включаться в обсуждение, те пространства и будут благоустраиваться в первую очередь. Мне кажется, что это правильно, потому что мы получаем не только сделанный проект, а пространство, где люди были соавторами всего происходящего и, соответственно, отношение к этому объекту у них будет совершенно иное. Благодарен Марату Шакирзяновичу за особое внимание и поддержку проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионах, у нас в Севастополе, — отмечает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города добавил, что в этом году в Севастополе для участия в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий определены 35 мест. «В перечне представлены территории десяти муниципалитетов. Это те общественные пространства, по которым были обращения и просьбы жителей», — подчеркнул Михаил Развожаев.

С утвержденным перечнем общественных пространств можно ознакомиться по ссылке .

Выбрать общественное пространство для благоустройства можно следующими способами:

на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;

через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Членами волонтерского штаба в Севастополе стали 197 человек. Добровольцы будут рассказывать жителям города о планируемых к благоустройству общественных пространствах, помогать в голосовании на сайте и информировать о результатах федерального проекта.

В 2022 году в Севастополе в рамках федерального проекта обустроят четыре общественных пространства. Это зеленые зоны в районе дома №106 по проспекту Генерала Острякова, между домами №40 и №32 по проспекту Октябрьской Революции, в районе домов №47 и №49 на улице Федоровской в поселке Любимовка, а также сквер на улице Новикова в Балаклаве. На трех из них уже ведутся активные работы. Территории выбрали жители города в ходе прошлогоднего голосования – его участниками стали более 30 тысяч человек.

Напомним, в 2021 году Севастополь полностью выполнил программу благоустройства в рамках федерального проекта. Капитальный ремонт завершили на шести объектах, среди которых зеленая зона в районе дома № 141 по ул. Хрусталева, общественная территория возле дома №61 по ул. Горпищенко, скверы по ул. Паршина, Яна Гамарника, Генерала Мельника, а также сквер им П. Осипенко. Все эти пространства также выбрали жители города в ходе голосования.

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