С 15 декабря запустят новый поезд Санкт-Петербург — Симферополь

Гранд сервис экспресс» назначает новый поезд из Петербурга в Крым. Поезд №181/182 сообщением Санкт-Петербург — Симферополь будет курсировать ежедневно с 15 декабря 2024 по 24 апреля 2025 года и с 27 сентября 2025 года. В следующие годы он будет также назначаться в осенне-зимний сезон, — говорится в сообщении.

Отправление из Петербурга — 19:26, прибытие в Симферополь через день в 12:40. Поезд будет отправляться из Симферополя в 18:40, прибытие в Петербург через день в 12:57.

Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму поезд остановится на станциях Керчь-Южная Новый Парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, — добавили в компании.

Поезд будет состоять преимущественно из плацкартных вагонов. Также в составе будут купейные вагоны и купейный штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров.

источник: ТАСС