Прямо сейчас:
Главная | Актуально | С 15 декабря запустят новый поезд Санкт-Петербург — Симферополь
актуально в республике
С 15 декабря запустят новый поезд Санкт-Петербург - Симферополь
фото: pikist.com

С 15 декабря запустят новый поезд Санкт-Петербург — Симферополь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:23 20.09.2024

Крымский ж/д перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) назначил новый поезд сообщением Санкт-Петербург — Симферополь. Поезд начнет курсировать с 15 декабря, сообщается в официальном Telegram-канале ГСЭ.

Гранд сервис экспресс» назначает новый поезд из Петербурга в Крым. Поезд №181/182 сообщением Санкт-Петербург — Симферополь будет курсировать ежедневно с 15 декабря 2024 по 24 апреля 2025 года и с 27 сентября 2025 года. В следующие годы он будет также назначаться в осенне-зимний сезон, — говорится в сообщении.

Отправление из Петербурга — 19:26, прибытие в Симферополь через день в 12:40. Поезд будет отправляться из Симферополя в 18:40, прибытие в Петербург через день в 12:57.

Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму поезд остановится на станциях Керчь-Южная Новый Парк, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, — добавили в компании.

Поезд будет состоять преимущественно из плацкартных вагонов. Также в составе будут купейные вагоны и купейный штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров.

Узнайте больше:  Внимание! В Севастополе ночью и утром - гроза, шквалистый ветер и сильный дождь

источник: ТАСС

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.