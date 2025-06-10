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С 16 июня на мосту в Инкермане вводится реверсивное движение. И до ноября
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

С 16 июня на мосту в Инкермане вводится реверсивное движение. И до ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:45 10.06.2025

16 июня на мосту через реку Черная в Инкермане введут реверсивное движение транспорта. Такие меры необходимы для продолжения работ по ремонту сооружения. Подрядная организация уже устанавливает соответствующие знаки дорожного движения, а к понедельнику установит светофор реверсивного регулирования. Это позволит минимизировать неудобства для водителей и обеспечить безопасность дорожного движения. Планируется, что частичные ограничения движения снимут в сентябре.

За это время подрядная организация, выполняющая ремонт моста, сделает новый тротуар, заменит деформационные швы сооружения, обустроит выравнивающий слой проезжей части, восстановит защитный слой опор и пролетов, заменит барьерные и перильные ограждения, а также уложит верхний слой асфальта, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева.

Для обеспечения безопасности движения, а также выполнения работ — с 16 июня вводится ограничение движения большегрузного транспорта массой в 20 тонн и более и превышающего габариты 3 метров.

В целях недопущения заторовых ситуаций — на время действия реверсивного движения на мосту, на трассе «Таврида» от пересечения с Президентской дорогой до пересечения с улицей Чернореченской снимут ограничения для движения грузового транспорта. При этом, там продолжит действовать знак максимально разрешенной скорости до 60 км/ч.

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К ремонту моста через реку Черная в Инкермане приступили еще весной. До этого подрядчик выполнял работы исключительно под сооружением, очищая бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.

Необходимость проведения ремонта моста была определена по результатам диагностики искусственных сооружений. Тогда же были обнаружены дефекты,  которые негативно влияли на эксплуатационные свойства сооружения. Это нарушение изоляции деформационных швов, защитного лакокрасочного покрытия металлоконструкций, и локальное разрушение защитного слоя железобетонных конструкций, а также дефекты проезжей части.

В ходе ремонта подрядчик устранит все дефекты, заменит асфальтобетонное покрытие и барьерное ограждение. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы планируется завершить в ноябре.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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