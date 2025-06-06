С 16 июня в Севастополе начнёт действовать особый противопожарный режим

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора принято решение о введении на территории региона особого противопожарного режима. Он будет действовать до укрепления или стабилизации пожарной безопасности.

В период прохождения особого противопожарного режима вводятся запреты на:

проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров и сжигание мусора на территориях населенных пунктов, садоводческих товариществ и в лесах;

выжигание травы рядом с лесами, защитными насаждениями и землями сельскохозяйственного назначения;

использование мангалов и устройств для тепловой обработки пищи с открытым огнем — за исключением организаций общественного питания.

Кроме того, приказом департамента природных ресурсов и экологии будет временно ограничен доступ граждан и транспорта в леса, а также проведение там работ сроком до 21 дня.

Также предусматриваются повышенные штрафные санкции за нарушение данных требований.

Цель введения режима — предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность граждан в пожароопасный период.

Напомним, что запрет на запуск пиротехники в черте города уже действует с 1 декабря 2023 года в соответствии с указом губернатора Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя