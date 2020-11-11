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С 16 ноября в школах Севастополя возобновляется обучение
иллюстрация: athree23 (pixabay.com)

С 16 ноября в школах Севастополя возобновляется обучение

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:03 11.11.2020

Соответствующее решение принял оперативный штаб по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. В Правительстве Севастополя отмечают: все школы города оборудованы рецеркуляторами, в общеобразовательных учреждениях имеются в наличии термометры, организованы входные площадки для разделения потоков.

С понедельника все дети возвращаются на очное обучение в образовательные организации. Условия, как и прежде – полное соблюдение санитарных норм. Все школы оборудованы рецеркуляторами. При соблюдении всех необходимых норм безопасности очное обучение будет возможным.  В случае выявления заболевания у детей, более 20% обучающихся в классе — будем принимать решение о переводе этого класса на домашнее обучение. Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность, сейчас мы проводим тестирование педагогов, оно будет завершено до конца этой недели, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Игоря Михеева.

С 16 ноября в школах Севастополя возобновляется обучение

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