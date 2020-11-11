С 16 ноября в школах Севастополя возобновляется обучение

Соответствующее решение принял оперативный штаб по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. В Правительстве Севастополя отмечают: все школы города оборудованы рецеркуляторами, в общеобразовательных учреждениях имеются в наличии термометры, организованы входные площадки для разделения потоков.

С понедельника все дети возвращаются на очное обучение в образовательные организации. Условия, как и прежде – полное соблюдение санитарных норм. Все школы оборудованы рецеркуляторами. При соблюдении всех необходимых норм безопасности очное обучение будет возможным. В случае выявления заболевания у детей, более 20% обучающихся в классе — будем принимать решение о переводе этого класса на домашнее обучение. Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность, сейчас мы проводим тестирование педагогов, оно будет завершено до конца этой недели, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Игоря Михеева.