Севастопольский центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей-производителей и самозанятых города принять участие в выставке-ярмарке «Мой Бизнес». Мероприятие пройдет с 16 по 22 сентября 2024 года в ТРЦ «Муссон», ул. Вакуленчука, 29/10, с 10:00 – 19:00.

В рамках выставки-ярмарки каждому участнику предоставляется оборудованное торговое место для презентации товаров сроком на 7 дней на весь период проведения выставки.

Выставка-ярмарка становится ежегодной традицией. Это отличная возможность для представителей бизнеса продемонстрировать и реализовать свой товар на одной из центральных площадок города. Приглашаем всех предпринимателей Севастополя принять участие в мероприятии, — отметила директор Центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.

Для того, чтобы стать участником мероприятия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3CvQax. Регистрация открыта до начала мероприятия.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя