С 18 июня колл-центры в Крыму начинают принимать звонки граждан, пострадавших от подтопления

Для граждан предусмотрены выплаты.

С 19:00 18 июня и по 25 июня включительно колл-центры в населенных пунктах Республики начинают принимать звонки (заявки) граждан, пострадавших от подтопления и тех, чьё имущество пострадало в результате чрезвычайной ситуации в зонах подтопления в Крыму.

Предусмотрены выплаты:

— единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей;

— оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости: — частичная утрата — 50 тысяч рублей; полная утрата имущества — 100 тысяч рублей.

Звонки будут приниматься по следующим телефонам:

Керчь: +7 978 909 11 35, 6-02-19 (круглосуточно) ЕДДС. Департамент труда и соцзащиты +7 978 554 30 46, +7 978 554 31 16.

Феодосия: 3-09-00, +7 978 791 22 57.

Ялта: 23-93-83, +7 978 901 41 12.

Кировское: 4-13-73, +7 978 256 53 00.

Ленинский район: 4-02-42, +7 978 700 12 29.

Важно: чтобы заактировать имущество, жители не должны его трогать и приводить в порядок самостоятельно до приезда рабочей группы. Жители должны оставаться дома и никуда не выходить в течение дня, дожидаясь комиссию.