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 С 18 по 20 сентября в Крыму - профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель»
Фото: ГИБДД

С 18 по 20 сентября в Крыму — профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 11:51 17.09.2020

С 18 по 20 сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут в Крыму профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Главная задача рейдов – пресечь нарушения ПДД, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В период проведения профилактических мероприятий будут организованы массовые проверки, что позволит своевременно выявить водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Проверке будут подвергаться все водители, проезжающие на участках проведения профилактических мероприятий, — сообщили в ГИБДД.

В этом году в Крыму зарегистрировано 156 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях погибло 34 человека, 188 получило телесные повреждения различной степени тяжести.

В ГИБДД напомнили: в соответствии с законодательством, управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой лишение права на управление транспортным средством сроком до двух лет и выплату штрафа в 30 000 рублей.

 

С 18 по 20 сентября в Крыму - профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель»

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