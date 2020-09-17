С 18 по 20 сентября в Крыму — профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель»

С 18 по 20 сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут в Крыму профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Главная задача рейдов – пресечь нарушения ПДД, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В период проведения профилактических мероприятий будут организованы массовые проверки, что позволит своевременно выявить водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Проверке будут подвергаться все водители, проезжающие на участках проведения профилактических мероприятий, — сообщили в ГИБДД.

В этом году в Крыму зарегистрировано 156 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях погибло 34 человека, 188 получило телесные повреждения различной степени тяжести.

В ГИБДД напомнили: в соответствии с законодательством, управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой лишение права на управление транспортным средством сроком до двух лет и выплату штрафа в 30 000 рублей.