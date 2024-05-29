С 20 по 26 мая жертвами дистанционных мошенников стали 53 крымчанина

Через ЗВОНКИ

В полицию обратились 35 граждан, которые пострадали от действий телефонных мошенников.

Полиция Крыма напоминает: не сообщайте неизвестным свои банковские данные (номер карты, CVV-код, пин-код)! Его просят только мошенники! Не соглашайтесь на сомнительный заработок. Тщательно перепроверяйте информацию!

Житель Феодосии обратился в полицию с заявлением и сообщил, что на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился Геннадием. Под предлогом предоплаты за участок, объявление о продаже которого заявитель ранее выложил на интернет-сервисе бесплатных объявлений, мошенник завладел денежными средствами, после того, как заявитель сообщил номер банковской карты.

Неизвестный позвонил жительнице Керчи и предложил инвестировать на бирже банка. Для якобы активирования личного кабинета требовались денежные средства, которые заявительница перевела по указанным реквизитам, но позже поняла, что это были мошенники.

Жительница Симферопольского района рассказала полицейским, что неизвестный позвонил ее сыну. Под предлогом продажи игрового персонажа в игре, путем обмана, войдя в доверии к подростку, мошенник завладел денежными средствами.

18 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма.

Жительнице Раздольненского района в мессенджере Телеграм позвонил неизвестный и представился сотрудником портала «Госуслуги». Под предлогом сохранения денежных средств, предложил сообщить коды из смс. В результате чего с банковского счета женщины списались денежные средства.

Жительница Ялты сообщила сотрудникам полиции, что в мессенджере Телеграм ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Под предлогом оказания содействия в поимке преступников, введя заявительницу в заблуждение, мошенник завладел денежными средствами женщины.

С заявлением о мошенничестве обратился в полицию житель Евпатории. Неизвестный позвонил ему в мессенджере Вотсап и представился сотрудников банка. Под предлогом остановки подозрительных транзакций, мошенник убедил мужчину перевести денежные средства на якобы безопасный счет. Позже заявитель осознал, что доступа к новому счету не имеет.

Услышали по телефону такие слова?

– «на вас кто-то прямо сейчас оформляет кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и спрятать свои средства на безопасном счету»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…»;

– «нужно обновить личные данные…».

ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 13 гражданина.

ПОМНИТЕ, что в сети Интернет нужно быть очень аккуратным. Не стоит доверять незнакомцам, предлагающим легкий или быстрый заработок. Если Вам пишет знакомый с просьбой о долге денег, стоит лично перезвонить ему и убедиться, что его аккаунт не взломан неизвестными. Приобретая вещь или услугу, убедитесь, что это не мошенники ­– оплачивайте товар после получения, покупайте только у проверенного человека, которого покупали ранее сами или кто-то из знакомых.

С заявлением о мошенничестве обратилась в полицию жительница Ялты. Женщина сообщила, что неизвестный, используя мессенджер Телеграм, под предлогом заработка на площадке одного из маркетплейсов, завладел денежными средствами.

Жительница Симферополя рассказала сотрудникам полиции, что, используя торговую площадку, под предлогом заявки на участие в аукционе по покупке квартиры, перевела денежные средства по указанным реквизитам на счет компании. Больше с женщиной на связь никто не выходит.

Неизвестный, используя переписку в социальной сети, под предлогом продажи жительнице Симферополя 8 кг воска, завладел денежными средствами женщины.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

5 граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Жительница Ялты обратилась в полицию и рассказала, что со счета списались денежные средства после того, как она в социальной сети перешла по ссылке предположительно магазина, где указала свои анкетные и банковские данные.

Неизвестный, используя торговую площадку, под предлогом покупки школьного рюкзака у жительницы Симферополя, предложил женщине перейти по ссылке. После чего заявительница обнаружила списание денежных средств со счета.

Полиция Крыма напоминает, чтобы не оказаться жертвой мошенников, необходимо знать следующее:

– сотрудники любого банка никогда не просят сообщить данные вашей карты (номер карты, срок её действия, секретный код на оборотной стороне карты), так как у них имеются ваши данные;

– никогда и никому не сообщайте пароли, и секретные коды, которые приходят вам в СМС сообщении от банка, помните, что только мошенники спрашивают секретные пароли, которые приходят к вам в СМС сообщении от банка;

– лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов, не бойтесь прервать разговор, просто кладите трубку;

– не осуществляйте предоплату за товар или обещанную выплату (услугу), производите оплату только при их фактическом получении;

– никогда не переводите денежные средства, если об этом вас просит сделать ваш знакомый в социальной сети, возможно мошенники взломали аккаунт, сначала свяжитесь с этим человеком и узнайте действительно ли он просит у вас деньги;

– в сети «Интернет» не переходите по ссылкам на неизвестные сайты, необходимо обратить внимание на адресную строку сайта, название сайта, есть ли какие-либо добавочные символы или названия в адресной строке, расположен ли сайт в доменной зоне «ru».

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым