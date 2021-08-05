С 2014 года в Крыму произведено почти три миллиона декалитров шампанского

Порядка 2,9 млн. декалитров шампанского произведено в Крыму с 2014 года, включая первое полугодие этого года. Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Крымское шампанское – это высокий знак качества, признанный во всем мире и имеющий миллионы почитателей. В республике основное производство напитка базируется на трех крупнейших предприятиях «Новый свет», Винный дом «Фотисаль» и ООО «Крымский Винный Дом», — отметил Рюмшин.

В Крыму шампанское виноделие зародилось в XVIII веке в Судаке, и уже в начале XIX века наиболее интересным русским игристым считалось вино, приготовленное в южнобережном имении Михаила Воронцова. Сегодня шампанские вина «Новый Свет» готовятся из отборного крымского винограда традиционных сортов – французские Шардоне и Пино Нуар, немецкий Рислинг. Кроме традиционных сортов, используется красный сорт винограда Каберне Совиньон, и такое игристое вино является уникальным для шампанского виноделия России. При классическом методе шампанские и игристые вина сохраняют свежесть, природную ароматику и обогащаются естественными аминокислотами, что позволяет классическим шампанским винам поддерживать статус «Вина королей и Короля над винами».

ООО «Крымский Винный Дом» в Феодосии — предприятие полного цикла производства, на сегодняшний день одно из передовых в Крыму. Благодаря благоприятным природным условиям полуострова, солнечному и теплому климату, современному оборудованию, искусно подготовленным виноделам, которые владеют секретами виноградной лозы, а также старинным винодельческим традициям, продукция Крымского Винного Дома уже давно соперничает с мировыми производителями вин.

Завод и виноградники «Фотисаль» расположены в Бахчисарайском районе, который считается одним из лучших мест для выращивания винограда в Крыму, благодаря чему получаются высококачественные вина. Наличие собственных виноградников позволяет контролировать процесс рождения вина с самого начала. Кроме молодых лоз, имеются и лозы, возраст которых более 20 лет.